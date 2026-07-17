Services et aires
Eté 2026 : voyagez sereinement en véhicule électrique sur le réseau VINCI Autoroutes
Cet été, voyagez sereinement en véhicule électrique. Des bornes de recharge sont accessibles sur une très grande partie du réseau VINCI Autoroutes. Nous reconduisons également notre dispositif « gilets bleus » pour vous assister et vous guider lors de vos recharges sur certaines aires. De quoi faciliter vos trajets longue distance sur autoroute.
2500 points de charge accessibles 24h/24 et 7j/7 sur le réseau VINCI Autoroutes
Le réseau VINCI Autoroutes dispose aujourd'hui d'une offre de recharge électrique particulièrement développée. Toutes les aires de services du réseau sont équipées de stations de recharge. Au total, plus de 2 500 points de charge sont accessibles 24h/24 et 7j/7, dont près de 90 % permettent une recharge complète en une trentaine de minutes. Cette densité d'équipement fait du réseau VINCI Autoroutes le réseau autoroutier concédé le mieux équipé au monde.
Le développement se poursuit également sur les aires de repos des principaux axes du réseau. Plus d’une quarantaine d’aires de repos sont désormais équipées de bornes de recharge, ce qui offre une bonne alternative, notamment aux heures de pointe sur les aires de services. Bon à savoir, certaines aires de repos sont équipées de distributeurs automatiques permettant de profiter d’une boisson ou d’une collation pendant la recharge.
Des « gilets bleus » sur plus de 60 stations de recharge
Pour fluidifier l'utilisation des stations de recharge cet été, nous reconduisons notre dispositif d’accompagnement sur les aires de services les plus fréquentées du réseau. Pour la 6e année consécutive, des équipiers spécialement formés, facilement identifiables grâce à leur gilet bleu (ou d’une autre couleur selon les aires), sont présents sur plus de 60 stations de recharge. Cette opération est menée en partenariat avec la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques (FFAUVE) et plusieurs opérateurs de recharge.
Leur mission est avant tout pratique : accueillir les conducteurs, les orienter vers les bornes disponibles, contribuer à la gestion des files d'attente lorsque l'affluence augmente et apporter une assistance en cas de difficulté lors du branchement ou du démarrage de la recharge.
Ces « gilets bleus » jouent également un rôle de conseil. Ils peuvent partager quelques bonnes pratiques pour optimiser une recharge, mieux préparer son trajet ou utiliser les différents services proposés sur les stations. Leur présence permet ainsi de rassurer les conducteurs les moins expérimentés et de rendre les pauses recharge plus fluides pendant les périodes de fort trafic.
Une mobilité électrique facilitée pendant les grands départs
Avec un réseau entièrement équipé en stations de recharge sur les aires de services, plus de 2 500 points de charge disponibles et un accompagnement renforcé sur les sites les plus fréquentés cet été, VINCI Autoroutes poursuit l'adaptation de ses infrastructures aux nouveaux usages de mobilité. Pour les vacanciers qui emprunteront l'autoroute en véhicule électrique cet été, l'enjeu reste le même que pour tout trajet longue distance : anticiper ses arrêts, profiter des temps de pause recommandés et intégrer la recharge dans le rythme naturel du voyage. Une façon de rejoindre sa destination dans de bonnes conditions, tout en prenant le temps de faire une pause utile et reposante sur la route des vacances.
Ou trouver le dispositif « gilets bleus » cet été sur le réseau VINCI Autoroutes ?
Consultez la carte des aires