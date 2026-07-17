Eté 2026 : voyagez sereinement en véhicule électrique sur le réseau VINCI Autoroutes

Pour fluidifier l'utilisation des stations de recharge cet été, nous reconduisons notre dispositif d’accompagnement sur les aires de services les plus fréquentées du réseau. Pour la 6e année consécutive, des équipiers spécialement formés, facilement identifiables grâce à leur gilet bleu (ou d’une autre couleur selon les aires), sont présents sur plus de 60 stations de recharge. Cette opération est menée en partenariat avec la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques (FFAUVE) et plusieurs opérateurs de recharge.



Leur mission est avant tout pratique : accueillir les conducteurs, les orienter vers les bornes disponibles, contribuer à la gestion des files d'attente lorsque l'affluence augmente et apporter une assistance en cas de difficulté lors du branchement ou du démarrage de la recharge.

Ces « gilets bleus » jouent également un rôle de conseil. Ils peuvent partager quelques bonnes pratiques pour optimiser une recharge, mieux préparer son trajet ou utiliser les différents services proposés sur les stations. Leur présence permet ainsi de rassurer les conducteurs les moins expérimentés et de rendre les pauses recharge plus fluides pendant les périodes de fort trafic.