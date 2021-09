Massif de l'Estérel

Sur la carte, le massif de l’Esterel vous ouvre la voie vers de nombreux itinéraires de randonnée. Le premier, et plus accessible d’entre eux, est probablement le col Notre-Dame qui vous mène dans les hauteurs des calanques d’Anthéor. Au milieu du chant des cigales et des embruns marins, vous profitez d’un point de vue splendide sur la Corniche d’Or et l’île Sainte-Marguerite. Il flotte dans l’air un parfum de garrigue et de terre chaude.



Un autre point de vue éblouissant vous attend du côté du rocher Saint-Barthélemy. Voilà un bon échauffement pour ensuite vous attaquer aux balcons du cap Roux. Une fois au sommet, votre regard se perd dans la contemplation, et l’immensité du paysage se passe de commentaires.



Enfin, impossible de passer à côté du mont Vinaigre près du massif de l’Esterel. A pied, en voiture ou à vélo, cette randonnée exigeante vous offre un panorama magnifique sur Fréjus, Cannes et les sommets du Mercantour. De quoi vous donner la direction pour atteindre les environs du massif de l’Esterel.