Musée Bonnard

Dans les hauteurs de la cité cannoise, vous découvrez une petite commune : Le Cannet. A l’instar de Giverny et Claude Monet ou Nice et Matisse, la commune joua un rôle prépondérant dans l’œuvre de Pierre Bonnard. C’est donc tout naturellement que Le Cannet se sert de l’un de ses plus beaux bâtiments pour accueillir le musée.

Dans une architecture fortement marquée par la Belle Epoque, vous pénétrez dans un site réhabilité offrant quelque 890m² de surface.



Essentiellement axé sur les œuvres tardives, les collections rendent hommage à la période pendant laquelle le peintre résidait au Cannet, soit de 1922 à 1947. C’est la période cannetane, brillamment incarnée par des tableaux comme Harmonie verte, arbre bleu, Paysage du Midi ou Baigneurs à la fin du jour. Voilà une belle étape pour mettre un peu de couleur dans votre séjour cannois et en apprendre plus sur un artiste majeur français.