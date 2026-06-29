Autoroute A61

Aire de Port Lauragais Sud

Vous circulez sur l’autoroute A61 ? Retrouvez toutes vos boutiques, enseignes de restauration, stations-services et installations disponibles sur l’aire de Port Lauragais Sud.

L'Aire de Port Lauragais Sud vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A61

Services disponibles sur l’aire :

Boutiques et restaurants disponibles sur l’aire :

Enseignes de carburant disponibles sur l'aire :

TOTALENERGIESTOTALENERGIES

Tarifs des carburants :

Opérateurs de recharge électrique disponibles sur l'aire :

Prises disponibles :

En ce moment sur l’Aire de Port Lauragais Sud

Animations #BienArriver

Comme un air de vacances avant d’arriver à destination ! Les animations #BienArriver reviennent cet été du 3 juillet au 8 août 2026 sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. Au programme : lecture, initiations sportives, sieste, opérations de prévention… De quoi transformer votre pause en moment de détente et de convivialité sur la route des vacances. 
En savoir plus

 

Retrouvez les aires participantes

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