Réservoir - Espace découverte du canal du Midi

Le Réservoir s’inscrit dans le cadre bucolique de Saint-Ferréol, à deux pas du lac et de la Montagne Noire. Prenez le temps de vous balader près de la digue du XVIIe siècle, et dans le magnifique parc à l’anglaise. Appréciez les cascades aménagées au XIXe siècle, les allées qui serpentent au milieu des pins… Le lac de Saint-Ferréol a la particularité d’être situé sur trois départements et quatre communes : le Tarn, avec Sorèze, la Haute-Garonne, avec Revel et Vaudreuille, et l’Aude, avec Les Brunels. Il abrite une base de loisirs. Idéal si vous aimez le pédalo, l’accrobranche, le trampoline, le mini-golf, les balades à vélo, le canoë et la voile.

En revenant à Toulouse, profitez également du canal du Midi. Depuis le pont des Jumeaux, point de départ du canal, vous pouvez longer les berges le temps d’une balade dont la durée dépend de votre forme physique. La promenade de Toulouse à Montgiscard, par exemple, vous fait découvrir quelques-unes des 63 écluses qui jalonnent le canal du Midi.