Grotte de Limousis

Avant d'aller plus loin, enfilez un pull ou une veste. Eté ou hiver, la température de la grotte se maintient à 14°C. Une constance qui a fait le bonheur des vignerons, dont les fûts de chêne vieillissent des nectars du Minervois et de Cabardès. La grotte serait-elle une cave ?

Régulièrement des dégustations de vins sont organisées dans la première salle de la grotte. Laissez-vous séduire par les arômes fruités de la cuvée délicatement baptisée Améthyste, puis reprenez votre route. Sur la roche, vous découvrez les traces laissées par les coups de griffes d’un ours des cavernes, heureusement parti depuis bien longtemps.

Mesurez-le poids des millénaires en admirant la finesse des fistuleuses translucides, des aragonites cristallisées, des stalactites et des stalagmites. Complétée par les jeux de lumière et l'écho des voix des visiteurs, à la grotte est une sorte de cathédrale minérale dédiée à la nature.