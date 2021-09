Château de Montségur

Au cœur des gorges de la Frau, dans les contreforts du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, vous vous égarez dans l’histoire cathare, tandis que se dévoile le village de Montségur. La tranquillité de la bourgade n’indique en rien l’importance qu’elle eut au cours des siècles passés. Ici se sont inscrites les dernières lignes d’un des chapitres les plus méconnus de l’histoire de France : le catharisme.

Révolution spirituelle, hérésie, le catharisme a secoué l’Europe catholique du Xe au XIIIe siècle, jusqu’à son anéantissement par les soldats du pape. Un cours d’histoire vous attend donc au sommet de cette aiguille rocheuse qui attire votre regard.

Quittez les ruelles paisibles, prenez une profonde inspiration d’air pur : vous voilà sur le sentier qui mène au château. Au fur et à mesure de votre ascension, la luxuriance se fait rare, alors que la faune et la flore se raréfient. Buissons et arbustes épineux émergent au milieu d’un sol rocailleux qu’ont emprunté jadis les foules cathares fuyant les persécutions, alors que vous atteignez les 1 200m d’altitude et que se dressent les anciens remparts.