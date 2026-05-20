Autoroute A10
Aire de Limours Janvry
Vous circulez sur l’autoroute A10 ? Retrouvez toutes vos boutiques, enseignes de restauration, stations-services et installations disponibles sur l’aire de Limours Janvry.
L'Aire de Limours Janvry vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A10
Services disponibles sur l’aire :
Boutiques et restaurants disponibles sur l’aire :
Enseignes de carburant disponibles sur l'aire :
Tarifs des carburants :
Opérateurs de recharge électrique disponibles sur l'aire :
Prises disponibles :
En ce moment sur l’Aire de Limours Janvry
Animations #BienArriver
Comme un air de vacances avant d’arriver à destination ! Les animations #BienArriver reviennent cet été du 3 juillet au 8 août 2026 sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. Au programme : lecture, initiations sportives, sieste, opérations de prévention… De quoi transformer votre pause en moment de détente et de convivialité sur la route des vacances.
En savoir plus
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