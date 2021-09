Château royal d'Amboise

« La Loire est une reine, et les rois l’ont aimée », disait Jules Lemaître. Raconter l’histoire du château d’Amboise, c’est également raconter l’histoire des personnages illustres qui y séjournèrent avant d’en tomber quasi systématiquement amoureux. Votre visite vous amènera à la rencontre du plus célèbre des pensionnaires du château, Léonard de Vinci, qui choisit Amboise et plus précisément la chapelle Saint-Hubert, située face à l’édifice principal, pour ultime demeure. Henri II, Louis Philippe ou encore Anne de Bretagne figurent également au registre des grandes personnalités ayant séjourné et lié leur destin à celui du château. Vous constaterez d’ailleurs que chacun d’eux bénéficie d’une pièce à son nom, ou d’armoiries gravées sur les différents plafonds intérieurs. En poursuivant votre découverte des lieux, vous apprendrez enfin qu’Henri IV, Louis XIII et Louis XIV ordonnèrent de nouvelles constructions de défense, redonnant à cette construction une partie de son identité première. Enfin, le salon de Musique, l’antichambre de la Cordelière puis la salle du Conseil viendront clôturer votre ronde au château d’Amboise, lequel vous aura livré, bien plus qu’un préambule au temps des rois, un véritable conte de faits (réels, qui plus est !).