Tours de La Rochelle

Poursuivez votre échappée charentaise en vous rendant de l’autre côté de la tour de Saint-Nicolas. Vous trouvez la tour de la Chaîne, la plus ronde des trois, baptisée ainsi de par la chaîne que tiraient jadis les gardiens entre Saint-Nicolas et elle. En visitant cet édifice imposant avec ses 24m de haut, vous vous plongez ainsi dans l’histoire de la ville. Et pour cause, de sa construction entre 1370 et 1380, jusqu’à aujourd’hui, la tour a survécu à la révolte de la Fronde au XVIe siècle, à une explosion de poudre gigantesque au XVIIe et aux aléas du temps puisqu’elle resta à ciel ouvert pendant 300 ans. Une histoire intimement liée à celle du Canada que vous découvrez en vous arrêtant dans l’enceinte de la tour, à l’exposition Embarquez pour la Nouvelle-France. Laissez-vous emporter par le destin de ces migrants qui quittèrent tout pour une nouvelle vie. Enfin, si le calendrier vous le permet, le célèbre festival des Francofolies fait vibrer les murs de la tour, et le cœur des visiteurs mélomanes.