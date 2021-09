Futuroscope de Poitiers

Si le parc est connu dans toute l’Europe pour ses attractions, les tarifs du Futuroscope vous donnent accès aux célèbres spectacles qui ont fait sa réputation. En l’occurrence, vous pouvez assister à une "aquaféerie" nocturne fascinante, grâce aux 7 000m² de scène aquatique, et un festival d’effets pyrotechniques et de chorégraphies. De quoi rentrer rêveur à votre hôtel, près du Futuroscope.



Le lendemain, vous voilà prêt à profiter pleinement de votre séjour en Vienne et de votre week-end à Poitiers. Et pour cause, en étant voisin de la cité poitevine, le Futuroscope vous permet de rallier sans mal l'église Notre-Dame-la-Grande et ses magnifiques colonnes peintes.

Non loin de là, le quartier épiscopal vous offre la cathédrale Saint-Pierre sur un plateau. Empruntez la vénérable Grand’Rue pour traverser un Poitiers médiéval et rejoindre le Clain où vous pique-niquerez en contemplant le tomber du jour sur une nature bucolique. De la haute technologie jusqu’à la campagne, le Futuroscope est décidément une passerelle vers bien des mondes !