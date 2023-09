Comme les précédentes structures dédiées à ces chanteurs occitans, l’hommage à Pierre Perret a été imaginé par le couple d’artistes, Pascale et Thierry Delorme. L’installation s’inspire de la chanson de Pierre Perret Ma France à moi, écrite après les attentats de 2015, et de La Ronde autour du monde, célèbre poème écrit par Paul Fort en 1913, une ode à la fraternité. Lors de votre pause sur l’aire de Garonne, vous découvrirez une ronde de silhouettes entourant deux statues, l’une à l’effigie d’un Pierre Perret enfant, l’autre le représentant à l’âge adulte. Un clin d’œil à l’artiste qui a su nous émouvoir avec ses chansons « légères » (Le Zizi, Vaisselle cassée…) mais aussi des textes plus engagés comme Lily ou encore Mon p’tit loup. En vous promenant au milieu de cette ronde symbolisant la diversité du monde, découvrez ou redécouvrez les plus grands succès de Pierre Perret : Au Café du canal, clin d’œil au lieu où il a passé son enfance à Castelsarrasin, ou encore Le Tord-boyaux, l’un de ses plus premiers succès.