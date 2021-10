Boby Lapointe a désormais son aire près de Béziers

La statue et le parcours Boby Lapointe ont été inaugurés le mercredi 3 juillet 2019 sur l’aire de Béziers Montblanc nord sur l’autoroute A9. La réalisation de ces œuvres a été confiée au couple d’artistes Pascale et Thierry Delorme déjà auteurs des parcours artistiques de Georges Brassens inauguré en 2015 sur l’aire de Loupian et de celui de Charles Trenet inauguré deux ans plus tard sur l’aire de Narbonne-Vinassan.



Une passion pour la mer

Fan de Boby Lapointe ? Plongez dans l’univers de l’inoubliable interprète d’Aragon et Castille à travers un parcours initiatique passionnant. Deux statues de bronze créées par le sculpteur Thierry Delorme vous accueillent. L’une représente l’artiste debout et l’autre une sirène allongée, clin d’œil évident à la passion de Boby Lapointe pour la mer. Saviez-vous que l’auteur de La fille du pêcheur, chanson écrite en 1960, avait été scaphandrier à la Ciotat pendant la Seconde Guerre mondiale ?



Découvrez sa silhouette cachée !

Embarquez ensuite au cœur d’un labyrinthe imaginé par Pascale Delorme. L’artiste a associé de nombreuses photos du chanteur retouchées ou détournées à certaines paroles de ses chansons comme Ta Katie t’a quitté, L’Hélicon ou Le papa du papa. Vos enfants ne connaissent pas encore Boby Lapointe ? Aidez-les à découvrir l’univers du poète en participant à un jeu des 7 erreurs. Trouvez aussi avec eux les 8 silhouettes de Boby Lapointe en marinière, cachées dans le parcours. A vous de jouer !