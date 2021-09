Découvrez l'aire Claude Nougaro – Port Lauragais sur l'autoroute A61

Bientôt de passage dans le Sud de la France ? Lors de votre prochain trajet entre Toulouse et Carcassonne, faites une pause sur l’autoroute A61. L’aire de Port Lauragais accueille en effet une statue et un parcours dédiés à Claude Nougaro. Inaugurée le vendredi 2 juillet 2021, l’œuvre a été réalisée par Pascale et Thierry Delorme. Leur nom vous dit quelque chose ? Rien d’étonnant ! Le couple d’artistes est à l’origine d’autres hommages rendus à des chanteurs sur l’autoroute A9. Après Georges Brassens sur l’aire de Loupian, Charles Trenet sur l’aire de Narbonne-Vinassan Sud et Bobby Lapointe sur l’aire de Béziers-Montblanc Nord, Claude Nougaro est le 4e artiste à avoir une aire à son nom sur le réseau VINCI Autoroutes ! Un bel hommage à ce « boxeur des mots » qui a si bien chanté la Ville rose.



Des Minimes à New-York, le parcours d’un poète des mots

Dans cet écrin de verdure en bordure du Canal du Midi, plongez avec délice dans l’univers de Claude Nougaro. Avez-vous remarqué les briques rouges qui évoquent sa ville natale ? Tout en poésie, le parcours retrace l’évolution artistique de l’interprète d’Armstrong, du quartier des Minimes où il a grandi jusqu’à New York, la ville qu’il a choisie pour enregistrer l’album Nougayork en 1987. L’œuvre et la vie du poète du swing sont évoquées à travers des photos, des collages et des illustrations. En déambulant à travers ces souvenirs, impossible de ne pas fredonner Toulouse, Cécile ma fille, Le jazz et la java… mais aussi des titres moins connus et plus intimes comme Les mains d’une femme dans la farine ou encore Les Pas. Pascale Delorme, à l’origine de cette installation, explique avoir été touchée par la sensibilité et la compréhension de la nature humaine de Claude Nougaro.



Représenté en équilibre sur sa signature

Dirigez-vous ensuite vers l’œuvre phare de cet hommage. Face aux bateaux amarrés sur le canal, se dresse la statue de Claude Nougaro. Le percussionniste du verbe est représenté marchant tel un équilibriste sur sa signature. Pour le sculpteur Thierry Delorme, l’œuvre est une allégorie de la création qui implique d’être en permanence sur un fil... Placez-vous face à la statue, vous aurez l’impression de voir Claude Nougaro danser sur les lettres de son nom, légères et aériennes ! Thierry Delorme ajoute avoir voulu représenter l’artiste entre joie et tristesse. Est-ce aussi votre interprétation ? Pour en avoir le cœur net, rendez-vous sur l’aire de Port Lauragais sur l’autoroute A61 ! Et si vous aimez Claude Nougaro, écoutez notre podcast dédié à la Maison Nougaro aux Ponts Jumeaux, à Toulouse.