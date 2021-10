Lors de votre prochain trajet sur l’autoroute A9, faites une pause sur l’aire de Loupian - Georges Brassens. Située à une vingtaine de kilomètres de Sète, cette aire remarquable rend hommage au chanteur-poète originaire de la « Petite Venise du Languedoc ». Georges Brassens (1921-1981) y a sa statue ainsi qu’un parcours artistique qui célèbre son œuvre. Impossible de passer à côté si vous voyagez dans la région ! L’aire de Loupian est une étape obligée pour les inconditionnels de Brassens, ou si vous souhaitez simplement découvrir les chansons et la vie de cette figure de la chanson française. Inaugurée en 2015, l’aire de Loupian-Georges Brassens est la première d’une série de parcours artistiques installés sur le réseau VINCI Autoroutes. De passage sur l’A9, profitez-en également pour découvrir l’aire Charles Trenet du côté de Narbonne et l’aire Boby Lapointe non loin de Béziers. La dernière en date a été inaugurée en juillet 2021 et est consacrée à Claude Nougaro sur l’A61, à Port Lauragais.

Un parcours qui retrace ses plus belles chansons

En arrivant sur l’aire, vous serez saisi d’une irrésistible envie de siffloter ! Tout ici invite à se plonger dans l’univers du chanteur sétois. Le parcours signé de l’artiste Pascale Delorme débute en franchissant un immense portail d’acier. Levez les yeux et vous découvrirez ces quelques mots qui font référence à la célèbre chanson : « Gare au Goriiiille » ! Tout au long de la promenade, découvrez sur plusieurs panneaux les personnages et les scènes emblématiques de l’œuvre de Georges Brassens. Elles s’accompagnent d’extraits manuscrits des textes d’une sélection de ses chansons allant des Copains d’abord à Brave Margot, en passant par La Mauvaise réputation… L’occasion de découvrir ou de redécouvrir toute la poésie et l’humour du compositeur.

Sa statue regarde au loin, en direction de l’étang de Thau

En poursuivant votre promenade, arrêtez-vous sur une petite place… la plus célèbre du parcours ! C’est ici que se dresse la statue de Georges Brassens imaginée par le sculpteur Thierry Delorme. Georges Brassens est représenté avec sa guitare et sa célèbre pipe. Un chat se tient à ses pieds, hommage à cet animal que Brassens aimait tant. Une valise trône à ses pieds, comme pour symboliser le voyageur et le vagabond qu’il était. Prenez le temps d’admirer la statue de bronze assis sur un banc de pierre. Aux beaux jours, vous pourrez même jouer à la pétanque sur un terrain dédié, sous l’œil bienveillant de l’interprète de La chasse aux papillons ! Avez-vous remarqué dans quelle direction regarde Georges Brassens ? Tournez-vous et vous apercevrez au loin l’Etang de Thau. Avec un peu d’imagination, vous pourrez presque apercevoir le « Sauve-qui-peut », le célèbre bateau à bord duquel le poète aimait naviguer… avec ses copains bien sûr !