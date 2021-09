Découvrez l’aire « chantante » dédiée à Charles Trenet à Narbonne

Vous souhaitez conjuguer repos et culture ? Venez découvrir un parcours artistique et une statue gigantesque dédiés à Charles Trenet sur l'aire de Narbonne Vinassan-Sud sur l’autoroute A9. Cet espace, inauguré en août 2017, rend hommage à Charles Trenet (1913-2001), le « Fou chantant » originaire de Narbonne qui a marqué par son talent la chanson et la culture populaire françaises. Au cours de votre pause, promenez-vous sur ce parcours réalisé par le couple d’artistes Pascale et Thierry Delorme et (re)découvrez la vie et l’œuvre de Trenet et ses chansons : La Mer, Route Nationale 7, Boum…



Faites un selfie devant sa statue !

Dès le début du parcours, des plaques sculptées retracent la vie de l’artiste et vous livrent des anecdotes sur ses chansons. Saviez-vous que Trenet avait écrit La Mer en seulement 20 minutes en contemplant l’étang de Thau, dans un train qui reliait Montpellier à Perpignan ? Poursuivez votre balade et faites une courte pause dans le Jardin extraordinaire inspiré de la chanson du poète chantant. Quelques mètres plus loin, vous tomberez nez à nez avec l’œuvre phare du parcours : une statue de bronze représentant le visage de Charles Trenet souriant, avec son célèbre chapeau mou et son doigt levé. L’endroit idéal pour faire un selfie ! Vous souhaitez prolonger l’aventure « Trenet » après avoir quitté l’aire ? Visitez sa maison natale à Narbonne pour plonger dans l’intimité de cette légende du music-hall.