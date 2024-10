La sécurité des intervenants sur autoroute s’invite au 90e Mondial de l’Auto. Du 14 au 20 octobre, profitez de votre venue Porte de Versailles pour venir nous rendre visite sur le stand VINCI Autoroutes. Six fourgons jaunes percutés lors d’interventions seront exposés pendant toute la durée du salon. Tous témoignent de l’impact du manque de vigilance au volant et des conséquences souvent dramatiques du non-respect du corridor de sécurité (voir encadré). Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, 35 véhicules d’intervention ont été heurtés sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le 1er janvier 2024, le plus souvent par des conducteurs endormis ou inattentifs. Un agent autoroutier a ainsi perdu la vie et son collègue a été grièvement blessé, en mars dernier, sur l’A8.