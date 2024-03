VINCI Autoroutes est de nouveau en deuil

A 12h47, ce dimanche 3 mars 2024, un terrible accident s'est produit sur l'A8, peu avant le péage de la Turbie, en direction de Nice.

Une voiture incontrôlée a tué un agent autoroutier d’Escota et blessé quatre autres intervenants autoroutiers, dont deux grièvement. Le bilan est tragique, et les circonstances inacceptables.

Alors que des patrouilleurs d’Escota (VINCI Autoroutes), des gendarmes, et des dépanneurs portaient assistance à un véhicule accidenté et ses occupants, après avoir mis en place un balisage pour sécuriser la zone, ils ont été percutés par une voiture incontrôlée. Un agent autoroutier d’Escota est décédé, et quatre autres intervenants, parmi lesquels un patrouilleur d’Escota, deux gendarmes et un dépanneur, ont été blessés - dont deux grièvement.

Au vu des images de l’accident, qui attestent d’une vitesse très excessive et d’une conduite dangereuse de la part du conducteur de la voiture folle, VINCI Autoroutes a décidé de porter plainte pour homicide.

Toute l’entreprise et ses salariés s’associent à la douleur des familles.