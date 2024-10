Plus d’une quarantaine d’aires de services du réseau VINCI Autoroutes se mobilisent pour « Octobre rose ». Guirlandes, fanions, ballons… Vous les reconnaitrez lors de votre pause : tout l’univers sur l’aire sera rose ! Dans plusieurs enseignes de restauration, nos équipes arboreront le traditionnel ruban rose, symbole de la mobilisation. Certaines aires mettront en vente un donut rose. Pour chaque donut vendu, 50 centimes seront reversés à l’association « Ruban Rose » qui soutient la recherche sur le cancer du sein. Pour allier sport et santé, des vélos smoothies seront installés sur plusieurs aires (Sorgues sur l’A7, Ambrussum nord sur l’A9). Une boisson rose sera offerte aux courageux qui auront pédalé pour la bonne cause ! Enfin plusieurs associations viendront à votre rencontre comme « La Ligue contre le cancer » ou encore « La vie est belle » qui viendra présenter une application spécialement créée pour aider les malades du cancer et leurs proches dans leurs démarches du quotidien (les 18 et 19 octobre sur les aires d’Ambrussum et de Montpellier Fabrègues sur l’A9).