Patrouilleurs, agents autoroutiers, dépanneurs, gendarmes, pompiers… tous interviennent régulièrement sur le réseau autoroutier pour vous porter assistance au quotidien. Les missions de ces « anges gardiens de l’autoroute » sont multiples. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ils assurent la surveillance et l’entretien du domaine autoroutier, ramassent des objets sur les voies, protègent les conducteurs en cas de congestion, et bien plus encore. Maillon essentiel de la sécurité de tous, ils contribuent à faire de l’autoroute un réseau 5 fois plus sûr que la route. Or, leur sécurité est régulièrement mise en péril par des comportements irresponsables ! Depuis le début de l’année, 24 véhicules d’intervention ont été percutés sur le réseau VINCI Autoroutes. Dans près de 3 accidents sur 5, l’inattention ou la somnolence des conducteurs sont en cause (voir encadré), avec parfois des conséquences dramatiques. Le 3 mars 2024, l’un de nos agents autoroutiers a ainsi perdu la vie dans l’exercice de son métier sur l’autoroute A8.