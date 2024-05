Le portrait des Français au volant qui ressort de cette nouvelle édition du Baromètre de la conduite responsable reflète une société partagée entre la crainte de la montée de la violence, y compris sur la route, et la difficulté de chacun, quel que soit son âge, à agir en faveur de son apaisement. Respecter les règles du code de la route, avoir conscience des conséquences de ses actes pour soi-même et pour les autres, résister à l’impulsivité et à l’individualisme sont autant de moyens de lutter contre la violence routière et la violence en général

Bernadette Moreau , Déléguée générale de la Fondation VINCI Autoroutes