Patrouilleurs, agents autoroutiers, dépanneurs, gendarmes, pompiers… tous interviennent au quotidien sur route et autoroute pour porter assistance à des conducteurs en difficulté. Or leur sécurité est encore trop souvent mise en péril par un manque de vigilance, un état de somnolence ou le non-respect du code de la route. En 2023, sur le seul réseau autoroutier concédé, 144 accidents corporels et matériels ont été recensés par l’ASFA, l’Association des sociétés françaises d’autoroutes, soit près de 3 heurts par semaine. Le 3 mars dernier, un patrouilleur VINCI Autoroutes a été tué alors qu’il intervenait en protection d’un dépanneur suite à un accident.