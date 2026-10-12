Sécurité des patrouilleurs : VINCI Autoroutes présent au Mondial de l’Auto

Malgré les campagnes de sensibilisation consacrées au rappel de la règle du corridor de sécurité, 36 véhicules d’intervention ont été heurtés sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le 1er janvier 2026, le plus souvent par des conducteurs inattentifs ou victimes de somnolence. À l’échelle nationale, 178 véhicules ont été percutés cette année. Deux agents autoroutiers ont par ailleurs perdu la vie dans l’exercice de leur métier au cours des dix derniers mois, dont sur l’autoroute A13 le 2 octobre dernier.



Face à ce fléau, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes renforcent leur mobilisation en faveur de la sécurité des intervenants sur route et autoroute. Du 12 au 18 octobre 2026, au Mondial de l’Auto, porte de Versailles à Paris, trois véhicules percutés sont exposés aux côtés d’un fourgon de dernière génération équipé du dispositif PatrolCare, une solution basée sur l’IA qui détecte les trajectoires à risques et prévient les agents via une alarme. Vous serez de passage Porte de Versailles à Paris ? Venez nous rencontrer ! Autour du slogan « Quand allez-vous percuter ? », conçu pour interpeller les conducteurs, des professionnels de la route se relaieront sur le stand pour témoigner de leur quotidien, présenter leurs missions de sécurisation et d’assistance, et rappeler la règle du corridor de sécurité.