Sécurité
Sécurité des patrouilleurs : VINCI Autoroutes présent au Mondial de l’Auto
VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes sont présents au Mondial de l’Auto qui se tient du 12 au 18 octobre 2026 à Paris. Plusieurs fourgons percutés sont exposés pour sensibiliser le grand public aux accidents dont sont victimes les femmes et hommes en jaune, mais aussi tous ceux amenés à intervenir sur route et autoroute.
Tous mobilisés pour assurer la sécurité des intervenants sur route et autoroute !
Malgré les campagnes de sensibilisation consacrées au rappel de la règle du corridor de sécurité, 36 véhicules d’intervention ont été heurtés sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le 1er janvier 2026, le plus souvent par des conducteurs inattentifs ou victimes de somnolence. À l’échelle nationale, 178 véhicules ont été percutés cette année. Deux agents autoroutiers ont par ailleurs perdu la vie dans l’exercice de leur métier au cours des dix derniers mois, dont sur l’autoroute A13 le 2 octobre dernier.
Face à ce fléau, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes renforcent leur mobilisation en faveur de la sécurité des intervenants sur route et autoroute. Du 12 au 18 octobre 2026, au Mondial de l’Auto, porte de Versailles à Paris, trois véhicules percutés sont exposés aux côtés d’un fourgon de dernière génération équipé du dispositif PatrolCare, une solution basée sur l’IA qui détecte les trajectoires à risques et prévient les agents via une alarme. Vous serez de passage Porte de Versailles à Paris ? Venez nous rencontrer ! Autour du slogan « Quand allez-vous percuter ? », conçu pour interpeller les conducteurs, des professionnels de la route se relaieront sur le stand pour témoigner de leur quotidien, présenter leurs missions de sécurisation et d’assistance, et rappeler la règle du corridor de sécurité.
Les risques liés à la consommation de protoxyde d’azote
Les équipes de la Fondation VINCI Autoroutes sont elles-aussi présentes pour rappeler les bons comportements au volant et sensibiliser aux risques liés à la somnolence et aux distracteurs (téléphone, GPS…). Les résultats du dernier Baromètre de la conduite responsable révèlent des comportements au volant toujours aussi préoccupants :
- 81 % des conducteurs déclarent qu’il leur arrive de détourner le regard de la route plus de 2 secondes alors qu’ils sont au volant ;
- 77 % reconnaissent utiliser leur smartphone ou programmer leur GPS au volant ;
- 35 % prennent le volant alors qu’ils se sentent très fatigués.
Venez également tester un nouveau film en réalité virtuelle consacré aux risques liés à la consommation de protoxyde d’azote avant de conduire. Alors qu’un jeune de moins de 35 ans sur 10 déclare avoir déjà consommé du protoxyde d’azote, la moitié de ces derniers affirme l’avoir déjà fait en conduisant.
Actions de sensibilisation en région
Pour prolonger la mobilisation déployée au Mondial de l’Auto, de nombreuses actions de sensibilisation sont également prévues sur le réseau VINCI Autoroutes :
- des opérations d’alternative à la sanction, en partenariat avec les forces de l’ordre ;
- des rencontres dans les lycées et avec les professionnels pour échanger sur le quotidien des patrouilleurs ;
- une exposition photographique sur l’aire du Village Catalan (A9), consacrée au quotidien des femmes et des hommes en jaune. Réalisée en 2025 par le collectif « Hors Format », cette série mêle scènes d’action, portraits plus intimes et vues immersives. Elle illustre la diversité des missions accomplies 24 h/24 et 7 j/7 par ces « anges gardiens » de l’autoroute, dans un métier où la sécurité constitue un enjeu permanent pour les conducteurs comme pour les intervenants.
Le clip « Quand allez-vous percuter ? » diffusé à la télévision
Afin de sensibiliser le grand public et les conducteurs à la sécurité des intervenants sur autoroutes, et rappeler la règle du corridor de sécurité, cette grande opération sera également relayée sur les réseaux sociaux et à la télévision via la diffusion du clip « Quand allez-vous percuter ? » sur TF1 et BFM TV, aux heures de grande écoute, du 12 au 18 octobre 2026.