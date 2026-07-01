Reproduites en grand format sur des cubes, les photos de l’exposition « En Immersion » sont installées sur un parcours au cours duquel chacun peut déambuler lors de sa pause. Scènes d’action, portraits intimistes, paysages autoroutiers… Le but est d’interpeller les vacanciers sur le quotidien de ces professionnels de la route dont le l’objectif est d’assurer la sécurité de tous sur l’autoroute, et sur l’importance de faire attention à eux lorsqu’ils sont en intervention. L’inauguration de cette exposition fait écho à l’opération « Quand allez-vous percuter ? » qui sera lancée le 7 juillet 2026 à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines, sur l’A10 au sud de Paris. Une exposition itinérante de 20 fourgons accidentés qui parcourra le réseau VINCI Autoroutes et s’arrêtera aux abords de plusieurs barrières de péage. Là encore, l’idée est de sensibiliser les voyageurs aux conséquences du manque de vigilance au volant et au non-respect du corridor de sécurité.