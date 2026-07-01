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« En Immersion », une expo photos à découvrir sur l’aire du Village catalan
Cet été, l’aire du Village catalan sur l’autoroute A9 vous propose une plongée dans le quotidien des femmes et des hommes en jaune. Sur la route des vacances, découvrez « En Immersion », un regard inédit sur le travail de nos « anges gardiens de la route » qui œuvrent au quotidien pour votre sécurité lors de vos trajets sur l’autoroute.
Regard croisé de 8 photographes sur le quotidien des femmes et hommes en jaune sur l’autoroute
VINCI Autoroutes a inauguré mercredi 1er juillet 2026 « En immersion », une exposition photos inédite réalisée par le collectif Hors Format qui regroupe 8 photographes. Installée sur l’aire du Village Catalan sur l’A9 et consacrée au quotidien des femmes et des hommes en jaune qui œuvrent chaque jour à la sécurité des conducteurs sur l’autoroute, cette exposition offrira cet été un regard inédit sur les « anges gardiens de la route ». Fruit d’une série de reportages menés en 2025 par le collectif, « En immersion » suit le quotidien de femmes et d’hommes en jaune sur le réseau VINCI Autoroutes : surveillance du trafic, interventions d’urgence, ramassage d’objets sur les voies, sécurisation de zones de chantier… Les photographes ont accompagné nos équipes sur le terrain, de jour comme de nuit, pour partager leur réalité, capturer un instant, mais aussi leur maîtrise et leur savoir-faire lorsqu’ils sont en intervention.
Faire attention à ceux qui nous protègent
Reproduites en grand format sur des cubes, les photos de l’exposition « En Immersion » sont installées sur un parcours au cours duquel chacun peut déambuler lors de sa pause. Scènes d’action, portraits intimistes, paysages autoroutiers… Le but est d’interpeller les vacanciers sur le quotidien de ces professionnels de la route dont le l’objectif est d’assurer la sécurité de tous sur l’autoroute, et sur l’importance de faire attention à eux lorsqu’ils sont en intervention. L’inauguration de cette exposition fait écho à l’opération « Quand allez-vous percuter ? » qui sera lancée le 7 juillet 2026 à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines, sur l’A10 au sud de Paris. Une exposition itinérante de 20 fourgons accidentés qui parcourra le réseau VINCI Autoroutes et s’arrêtera aux abords de plusieurs barrières de péage. Là encore, l’idée est de sensibiliser les voyageurs aux conséquences du manque de vigilance au volant et au non-respect du corridor de sécurité.
En collaboration avec Léon’Arts
L’exposition « En Immersion » est proposée en collaboration avec la galerie d’art Léon’Arts. Installée depuis 2 ans sur l’aire du Village catalan, cette galerie est un lieu culturel atypique ouvert à tous les voyageurs et habitants du territoire. Un espace inattendu sur une aire d’autoroute qui fait dialoguer art contemporain, peinture et photo… A découvrir lors de votre prochaine pause sur l’aire du Village catalan !