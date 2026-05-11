Sécurité
Comportements au volant : publication de l’édition 2026 du Baromètre de la conduite responsable
La Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats du 16e Baromètre de la conduite responsable. Sur-confiance des conducteurs et banalisation des comportements dangereux : les enseignements font apparaître un climat peu propice à une baisse de l’accidentalité.
16e Baromètre de la conduite responsable de la Fondation VINCI Autoroutes : un état des lieux des comportements au volant
A la veille du long week-end de l’Ascension, l’un des plus chargés de l’année sur les routes, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats de son 16e Baromètre de la conduite responsable. Réalisée par Ipsos bva auprès de 12 100 personnes dans 11 pays européens, cette vaste enquête annuelle dresse un état des lieux des comportements et représentations des Européens au volant. Elle permet de suivre l’évolution des conduites à risque et des bonnes pratiques pour contribuer notamment à mieux orienter les messages de prévention, dans un contexte marqué par une augmentation du nombre de tués sur les routes en 2025, avec 3 600 personnes décédées.
Les principaux enseignements du Baromètre 2026
- Des comportements à risque persistants qui confirment une sous-estimation des dangers : 88 % des conducteurs français déclarent dépasser de quelques kilomètres/heures la limitation de vitesse indiquée ; 35% déclarent qu’il leur arrive de prendre le volant alors qu’ils se sentent très fatigués.
- L’ultra-connectivité impacte l’attention des automobilistes au mépris de la sécurité : 62% téléphonent au volant et 36 % utilisent des applications pour signaler un événement aux autres.
- L’autosatisfaction des conducteurs - « Le problème c’est les autres » : 71 % décrivent négativement le comportement des autres conducteurs alors qu’ils sont 98 % à juger positivement leur conduite.
- Les jeunes conducteurs de 16 à 24 ans largement sur-représentés dans les comportements à risque : 49 % envoient et/ou lisent des SMS ou des mails et 6 % d’entre eux conduisent en ayant consommé des drogues — cocaïne, ecstasy, etc.
Découvrez dans le détail les résultats du 16e Baromètre de la conduite responsable sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.