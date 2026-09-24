Environnement
Navette autonome sur autoroute : une première mondiale pour transformer les mobilités du quotidien
Pour la première fois au monde, une navette électrique autonome circule sur une autoroute en conditions réelles de transport collectif. Porté par VINCI Autoroutes et ses partenaires, ce projet innovant déployé sur l’A10 en Île-de-France, ouvre la voie à une nouvelle génération de mobilités partagées, plus fluides, durables et adaptées aux besoins des trajets domicile-travail.
Navette électrique autonome : une première mondiale expérimentée sur l’autoroute A10
C’est une première mondiale et une avancée majeure en matière de nouvelles mobilités ! Un service de navette autonome est testé, sur l’autoroute A10, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. Ces navettes, capables de circuler jusqu’à 90 km/h et de transporter une douzaine de passagers, relient le pôle multimodal de Longvilliers dans les Yvelines, la gare autoroutière de Briis-sous-Forges et la gare ferroviaire de Massy-Palaiseau dans l’Essonne, en seulement 30 minutes. Elles viennent compléter le service de lignes de cars express déjà proposé, avec un objectif clair : offrir une alternative crédible à la voiture individuelle pour les trajets du quotidien en grande couronne francilienne, où l’usage de l’autoroute reste souvent incontournable.
Une innovation au cœur des mobilités du quotidien
Chaque jour, des millions de déplacements domicile-travail s’effectuent par la route, en particulier dans les zones périurbaines. Dans ce contexte, l’un des principaux enjeux est de réduire l’autosolisme, encore très largement majoritaire aux heures de pointe. La navette autonome apporte une réponse concrète à ce défi, en proposant une solution de transport collectif complémentaire, flexible et régulière. Elle permet aussi une amélioration de la fréquence des trajets, notamment en heures creuses et une meilleure absorption des flux en périodes de pointe. À terme, ce type de service pourrait faciliter le quotidien de milliers de Franciliens en réduisant le temps de trajet, en limitant les correspondances et en simplifiant l’accès aux grands pôles de transport comme Massy-Palaiseau.
Des bénéfices concrets pour les usagers et l’environnement
Le projet s’inscrit dans un écosystème déjà structuré autour du pôle multimodal de Longvilliers, conçu pour favoriser le report modal entre voiture individuelle et transports collectifs. Mise en service en 2020, cette infrastructure combine parking de covoiturage, cars express, mobilités douces et bornes de recharge électrique. Elle constitue un point d’ancrage stratégique pour expérimenter de nouvelles solutions de mobilité. La navette autonome vient enrichir cet ensemble en créant un maillon supplémentaire entre différents modes de transport, avec l’ambition de rendre les trajets plus rapides, plus directs et plus attractifs. Sur le plan environnemental, ces navettes s’inscrivent dans une logique de décarbonation des mobilités. En complément des cars express, elles pourraient permettre d’éviter l’émission de plusieurs centaines de tonnes de CO₂ par an en favorisant le report de la voiture individuelle vers des solutions partagées.
Une technologie avancée, connectée à l’infrastructure
Développées par la start-up française Milla, les navettes reposent sur des technologies de pointe combinant plusieurs capteurs (caméras, radars…) pour analyser leur environnement en temps réel. Elles sont également connectées à l’infrastructure autoroutière exploitée par VINCI Autoroutes, ce qui leur permet d’anticiper les conditions de circulation, de franchir des points particuliers comme les péages ou les voies d’insertion et de s’adapter aux événements liés au trafic. Un système de supervision garantit par ailleurs un niveau de sécurité élevé, avec un opérateur à bord dans la phase actuelle d’expérimentation et, à terme, une supervision à distance.
Vers de nouveaux usages de l’autoroute
Avec cette expérimentation, VINCI Autoroutes confirme la transformation progressive de ses infrastructures en véritables supports de mobilités innovantes, connectées et durables. L’autoroute ne se limite plus à l’usage individuel de la voiture : elle devient un espace de services, capable d’accueillir des solutions collectives, électriques et autonomes. À terme, la généralisation de ce type de navettes pourrait profondément modifier les habitudes de déplacement, en particulier en grande périphérie des métropoles. Elle ouvre la voie à une mobilité plus fluide, plus accessible et mieux adaptée aux besoins du quotidien des habitants.
Un projet collectif porté par un consortium d’acteurs
Ce projet repose sur un partenariat étroit entre plusieurs acteurs complémentaires : VINCI Autoroutes, pilote du projet et gestionnaire de l’infrastructure, Milla, en charge de la technologie des navettes autonomes, SAVAC, opérateur de transport et l’Université Gustave Eiffel, impliquée dans l’évaluation et la recherche. Soutenu dans le cadre du plan France 2030 via le Programme d’Investissements d’Avenir, ce projet bénéficie également d’un financement de plusieurs millions d’euros pour accompagner son développement et son passage à l’échelle.