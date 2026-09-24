Chaque jour, des millions de déplacements domicile-travail s’effectuent par la route, en particulier dans les zones périurbaines. Dans ce contexte, l’un des principaux enjeux est de réduire l’autosolisme, encore très largement majoritaire aux heures de pointe. La navette autonome apporte une réponse concrète à ce défi, en proposant une solution de transport collectif complémentaire, flexible et régulière. Elle permet aussi une amélioration de la fréquence des trajets, notamment en heures creuses et une meilleure absorption des flux en périodes de pointe. À terme, ce type de service pourrait faciliter le quotidien de milliers de Franciliens en réduisant le temps de trajet, en limitant les correspondances et en simplifiant l’accès aux grands pôles de transport comme Massy-Palaiseau.