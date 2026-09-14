Aire du Haut-Forez Sud : de nouveaux services lors de votre pause sur l'A89

Que vous souhaitiez prendre un café, déjeuner rapidement ou faire une vraie pause gourmande, vous trouverez une offre adaptée à votre voyage. Au cœur de l’aire, La Table du Forez met à l’honneur les saveurs locales à travers un concept associant restaurant et épicerie régionale. Vous pourrez y découvrir des spécialités du territoire et une sélection de produits locaux.



L’offre est complétée par plusieurs enseignes :

McDonald’s , le premier installé sur l’A89 ;

, le premier installé sur l’A89 ; Roberta Caffè , pour savourer pizzas, focaccias, pâtes et spécialités italiennes ;

, pour savourer pizzas, focaccias, pâtes et spécialités italiennes ; Eni Café , pour une pause-café ou un encas à tout moment de la journée ;

, pour une pause-café ou un encas à tout moment de la journée ; Une boutique Carrefour, pratique pour vos achats du quotidien ou de dernière minute.



Cette diversité vous permet de choisir la formule qui convient le mieux à votre trajet, que vous voyagiez en famille, pour le travail ou pour les vacances.