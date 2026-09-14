Services et aires
Aire du Haut-Forez Sud : de nouveaux services lors de votre pause sur l'A89
Vous circulez sur l’A89 entre Clermont-Ferrand et Lyon ? L’aire du Haut-Forez Sud fait peau neuve. Nouveaux restaurants, espaces de détente avec vue sur les monts du Forez, boutique, aires de jeux et recharge électrique pour voitures comme pour poids lourds. Tout a été repensé pour rendre votre pause plus confortable, pratique et agréable !
Avec l’aire du Haut-Forez Sud renouvelée, une nouvelle expérience lors de votre pause sur l'A89
VINCI Autoroutes a inauguré mercredi 16 septembre 2026 l’aire de services du Haut Forez sud, sur l’autoroute A89. Située dans le département de la Loire, à mi-chemin entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, cette aire vous accueille dans un cadre entièrement renouvelé. Vous y découvrirez des espaces plus spacieux, plus lumineux et plus agréables à parcourir. De grandes terrasses, des zones ombragées et des espaces détente vous attendent, tout comme une aire de jeux pour les enfants, avec en toile de fond les paysages du Forez. L’offre de restauration a été repensée pour vous offrir une pause gourmande correspondant à toutes vos envies. Elle propose également une station de bornes de recharge électrique puissantes et rapides pour les électromobilistes.
Une offre de restauration variée pour tous les moments du voyage
Que vous souhaitiez prendre un café, déjeuner rapidement ou faire une vraie pause gourmande, vous trouverez une offre adaptée à votre voyage. Au cœur de l’aire, La Table du Forez met à l’honneur les saveurs locales à travers un concept associant restaurant et épicerie régionale. Vous pourrez y découvrir des spécialités du territoire et une sélection de produits locaux.
L’offre est complétée par plusieurs enseignes :
- McDonald’s, le premier installé sur l’A89 ;
- Roberta Caffè, pour savourer pizzas, focaccias, pâtes et spécialités italiennes ;
- Eni Café, pour une pause-café ou un encas à tout moment de la journée ;
- Une boutique Carrefour, pratique pour vos achats du quotidien ou de dernière minute.
Cette diversité vous permet de choisir la formule qui convient le mieux à votre trajet, que vous voyagiez en famille, pour le travail ou pour les vacances.
Une aire de référence pour la recharge électrique sur l’A89
Vous voyagez en véhicule électrique ? L’aire du Haut-Forez devient l’un des principaux points de recharge de l’autoroute A89. Avec l’aire du Haut-Forez Nord, située de l’autre côté de l’autoroute, elle propose désormais 36 points de recharge haute puissance pour véhicules légers électriques. Les professionnels de la route ne sont pas oubliés. Trois points de recharge sont dédiés aux poids lourds électriques sur les deux aires, dont deux sur l’aire du Haut-Forez Sud. Pendant la recharge de votre véhicule, vous pouvez profiter des restaurants, des espaces de détente et des commerces pour profiter d’une vraie pause avant de reprendre la route.
Une vitrine du territoire forézien
Au-delà des services proposés, l’aire du Haut-Forez Sud vous invite à découvrir les richesses du territoire traversé. À travers son offre de produits régionaux, ses informations touristiques et son partenariat avec le Parc naturel régional Livradois-Forez, elle met en valeur les savoir-faire, les saveurs et le patrimoine local. Autre particularité, l’aire est ouverte aux habitants du territoire grâce à un accès extérieur dédié. De quoi leur permettre de profiter de ses services (restauration, recharge électrique…) en dehors de tout trajet sur l’autoroute. Une expérience de pause renouvelée, associant qualité de services, valorisation du territoire forézien et mobilité décarbonée.
Une aire engagée pour un voyage plus durable
La rénovation de l’aire du Haut-Forez Sud s’inscrit dans une démarche globale de réduction de son impact environnemental. Le bâtiment bénéficie des certifications HQE et Effinergie, qui reconnaissent sa performance énergétique. Pour limiter les consommations d’énergie, le site est équipé de pompes à chaleur, de systèmes de récupération de calories et d’équipements favorisant une gestion plus durable de l’eau et des déchets. Les toitures végétalisées et l’augmentation des surfaces perméables contribuent également à une meilleure intégration dans l’environnement. L’aire produit aussi une partie de son énergie grâce à 562 m² de panneaux photovoltaïques installés sur le site ainsi qu’à des ombrières photovoltaïques au-dessus des bornes de recharge.