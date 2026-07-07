« Quand allez-vous percuter ? » : une campagne pour la sécurité des intervenants sur l’autoroute

Formés et entraînés au sein de l’Ecole des Métiers de l’Autoroute, les agents autoroutiers travaillent dans le cadre de procédures strictes, éprouvées, et maintes fois répétées. Le seul paramètre qu’ils ne maîtrisent pas est le comportement des conducteurs. Dans plus de trois accidents sur cinq touchant le personnel en intervention, l’inattention ou la somnolence sont en cause.



Le Baromètre de la conduite responsable publié en mai dernier par la Fondation VINCI Autoroutes révèle que :

81 % des conducteurs déclarent qu’il leur arrive de détourner le regard de la route plus de 2 secondes alors qu’ils sont au volant

77 % reconnaissent utiliser leur smartphone ou programmer leur GPS au volant

35 % prennent le volant alors qu’ils se sentent très fatigués.



A ces comportements dangereux, s’ajoute le non-respect de la règle du corridor de sécurité, malgré son inscription au Code de la route depuis septembre 2018. Sur ce point, même si la connaissance de la règle progresse, 59 % des conducteurs disent toutefois ne pas l’appliquer systématiquement. Une règle pourtant simple : à la vue d’un véhicule d’intervention immobilisé ou circulant à faible allure sur la bande d’arrêt d’urgence, je ralentis, je m’éloigne et je change de voie si possible.



La campagne « Quand allez-vous percuter ? » pour réveiller les consciences et appeler l’ensemble des conducteurs à rester concentré sur la route, sera également relayée sur les réseaux sociaux de VINCI Autoroutes et de la Fondation VINCI Autoroutes.