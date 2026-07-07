Sécurité
« Quand allez-vous percuter ? » : une campagne pour la sécurité des intervenants sur l’autoroute
L’exposition choc « Quand allez-vous percuter ? » revient cet été sur le réseau VINCI Autoroutes. 20 fourgons d’intervention accidentés sont exposés sur la route des vacances, pour alerter et sensibiliser les vacanciers à la sécurité des intervenants sur l’autoroute.
« Quand allez-vous percuter ? » : 20 fourgons accidentés exposés cet été sur le réseau VINCI Autoroutes
46… C’est le nombre de véhicules d’intervention qui ont été percutés sur le réseau VINCI Autoroutes en 2025. Depuis le début de l’année 2026, on déplore déjà 24 heurts de véhicules, le plus souvent par des conducteurs endormis ou inattentifs. Face à cette situation intolérable, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes renouvellent pour la 6e année la campagne de sensibilisation « Quand allez-vous percuter ? ». Depuis le 30 juin 2026, 20 fourgons accidentés sont exposés sur le parking de la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines sur l’A10, au sud de Paris. Le convoi parcourra ensuite le reste du réseau VINCI Autoroutes, tout au long de l’été.
Des « anges gardiens » de l’autoroute au service de la sécurité de tous
Cette opération choc a un seul objectif : alerter sur les conséquences du manque de vigilance et de la somnolence au volant pour tous les « métiers » amenés à intervenir sur l’autoroute, pour la sécurité de tous. Ils sont patrouilleurs, agents autoroutiers, dépanneurs, gendarmes, pompiers… Tous interviennent 24h/24 et 7j/7 pour surveiller et entretenir l’autoroute, mais aussi pour porter assistance aux conducteurs en difficulté. Or leur sécurité est trop souvent mise en péril par des comportements irresponsables. Depuis le début de l’année, ce sont déjà 24 véhicules d’intervention (soit près d’un par semaine en moyenne) qui ont été percutés sur le réseau VINCI Autoroutes. Des accidents qui, la plupart du temps, se produisent sur des sections offrant de bonnes conditions de visibilités et alors même sur les dispositifs de signalisation (gyrophares, flèches lumineuses) sont activés.
L’inattention ou la somnolence en cause dans ces accidents
Formés et entraînés au sein de l’Ecole des Métiers de l’Autoroute, les agents autoroutiers travaillent dans le cadre de procédures strictes, éprouvées, et maintes fois répétées. Le seul paramètre qu’ils ne maîtrisent pas est le comportement des conducteurs. Dans plus de trois accidents sur cinq touchant le personnel en intervention, l’inattention ou la somnolence sont en cause.
Le Baromètre de la conduite responsable publié en mai dernier par la Fondation VINCI Autoroutes révèle que :
- 81 % des conducteurs déclarent qu’il leur arrive de détourner le regard de la route plus de 2 secondes alors qu’ils sont au volant
- 77 % reconnaissent utiliser leur smartphone ou programmer leur GPS au volant
- 35 % prennent le volant alors qu’ils se sentent très fatigués.
A ces comportements dangereux, s’ajoute le non-respect de la règle du corridor de sécurité, malgré son inscription au Code de la route depuis septembre 2018. Sur ce point, même si la connaissance de la règle progresse, 59 % des conducteurs disent toutefois ne pas l’appliquer systématiquement. Une règle pourtant simple : à la vue d’un véhicule d’intervention immobilisé ou circulant à faible allure sur la bande d’arrêt d’urgence, je ralentis, je m’éloigne et je change de voie si possible.
La campagne « Quand allez-vous percuter ? » pour réveiller les consciences et appeler l’ensemble des conducteurs à rester concentré sur la route, sera également relayée sur les réseaux sociaux de VINCI Autoroutes et de la Fondation VINCI Autoroutes.
Ou voir l’exposition « Quand allez-vous percuter ? » cet été ?
L’exposition itinérante « Quand allez-vous percuter ? » sera visible, cet été, sur la route des vacances. 20 fourgons percutés seront ainsi successivement exposés à proximité des principales barrières du réseau VINCI Autoroutes :
- Saint-Arnoult-en Yvelines (A10, au sud de Paris)
- Virsac (A10, au nord de Bordeaux)
- Le Capitou (A8)
- Lançon-de-Provence (A7)
- Vienne (A7)