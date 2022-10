1. Bien voir et être vu

Vérifier le bon fonctionnement des équipements indispensables à la conduite automnale comme les essuie-glaces, les phares (veilleuses, feux de croisement, feux de route…), la propreté du pare-brise et des rétroviseurs extérieurs. Quant aux 2 roues, se doter d’accessoires rétroréfléchissants.

2. Allonger ses distances de sécurité par temps de pluie

Par temps de pluie, la distance de freinage est multipliée par 2. Pour éviter l’aquaplaning en cas de fortes averses, ne pas freiner brusquement mais lever brièvement le pied de l’accélérateur et adapter sa vitesse. Il est également important d’avoir des pneus en bon état et bien gonflés, et de les changer lorsque la profondeur des sculptures devient inférieure à 1,6mm. Par ailleurs, il est recommandé d’allumer les feux de croisement mais de ne pas utiliser les feux de brouillard, qui éblouissent les conducteurs situés devant.

3. Utiliser ses feux de brouillard lorsque la visibilité est réduite

En cas de brouillard, il faut allumer ses feux de brouillard et bien penser à les éteindre quand la visibilité redevient normale. Si la visibilité est réduite à 50 m, la vitesse est limitée à 50 km/h. Ne pas allumer les feux de route, qui ont pour conséquence de créer un « mur blanc » gênant la conduite. Par ailleurs, certaines zones à risque (à proximité des marécages, de plans d'eau ou de rivières, les zones forestières et les vallées...) nécessitent une attention particulière.

