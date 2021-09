Comment conduire par temps de pluie sur autoroute ?

1. Réduire votre vitesse

Quand il pleut sur l’autoroute, vous devez rouler 20 km/h moins vite que d’habitude. Sur une portion limitée à 130 km/h, votre vitesse est limitée à 110 km/h.



2. Allonger vos distances de sécurité

Le saviez-vous ? Sur une chaussée mouillée, la distance d’arrêt est multipliée par deux.



3. Voir et être vu

En cas de pluie sur votre trajet, allumez vos feux de croisement. N’utilisez jamais vos feux de brouillard ! C’est dangereux et interdit car ils risquent d’éblouir les autres conducteurs.



Veillez toujours à avoir des essuie-glaces nets. Ils sont un élément important de votre sécurité. Pensez à les remplacer une fois par an, de préférence en automne.