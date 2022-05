D’autres équipements sont fortement recommandés. Oubliez la tenue légère ! A moto, une seule règle : le maximum d’équipements vous assurera une protection maximale. Que vous soyez conducteur ou passager, pensez toujours à porter une tenue vestimentaire adaptée pour vous protéger. Privilégiez un blouson certifié CE imperméabilisé et équipé de renforts aux épaules et aux coudes. Certains modèles proposent un renforcement dorsal qui assure une protection supplémentaire. Même chose pour le pantalon : choisissez un modèle certifié et équipé de protections incorporées. Les fabricants proposent aujourd’hui plusieurs gammes de textiles comme des jeans renforcés aux hanches et aux genoux. Vous prévoyez un trajet de nuit ou à la tombée du jour? Pensez à vous équiper d’équipements rétroréfléchissants afin de vous rendre plus visible.

Enfin les chaussures fermées sont de rigueur. Bottes, baskets montantes… quelle que soit la météo optez pour des modèles protégeant au maximum vos pieds. Les sandalettes ou autres tongs sont à bannir.



Et le gilet airbag ?

Le gilet airbag n'est pas obligatoire mais fortement recommandé pour un trajet sur autoroute ou sur route. En cas de chute d’accident, il a l’avantage de protéger des parties du corps qui ne sont pas protégées par un simple blouson renforcé, comme le thorax, l’abdomen ou la colonne vertébrale. Filaire ou à technologie sans fil, il existe différents modèles qui vous assureront une protection maximale.