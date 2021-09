Par temps de brouillard sur autoroute, il peut vous arriver de ne pas voir au-delà de 50 mètres. Dans ce cas, la règle est simple : vous ne devez pas rouler à plus de 50 km/h, même sur autoroute. Soyez vigilant dans les zones à risque : à proximité de marécages, de plans d'eau ou de rivières ou en traversant des zones forestières ou des vallées.



Avant de partir, assurez-vous de bien savoir allumer les feux de brouillard sur votre véhicule.



Une fois sur l’autoroute, allumez vos feux de brouillard avant et arrière (si vous en avez) simultanément avec vos feux de croisement. N'allumez jamais vos feux de route ! Ils ont pour conséquence de créer un "mur blanc" devant vous et d’éblouir les autres conducteurs. Important : n’oubliez pas d’éteindre vos feux de brouillard quand la visibilité s’améliore.