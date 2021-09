Passage à l’heure d’hiver : Nos conseils pour bien voir et être vu !

Chaque année, le passage à l’heure d’hiver est synonyme de hausse du nombre d’accidents. L’obscurité s’installe une heure plus tôt, au moment de récupérer les enfants à l’école et de rentrer à la maison. Même si les piétons sont les plus exposés (+50% du nombre d’accidents entre 17h et 19h selon les chiffres 2018 de la Sécurité routière), le changement d’heure est l’affaire de tous !



Automobilistes, conducteurs de deux-roues, piétons, quand la visibilité baisse, la règle c’est : bien voir et être vu.