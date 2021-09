Et si vous profitiez de votre pause pour découvrir une expo photos sur le thème de l’environnement ? Sur l’autoroute A7, deux expositions sont à découvrir cet été sur les aires de Mornas-Village et de Lançon-Ouest. Organisée en partenariat avec l’Agence de l’Eau et le Conservatoire du littoral, ces deux installations ludiques et très faciles d’accès ont pour but de vous sensibiliser à la question de la préservation du littoral et des fonds marins.

Connaissez-vous l’herbier de Posidonie ? C’est le poumon de la Méditerranée !

Il y a parfois de bonnes nouvelles, lorsqu’on parle d’environnement ! En parcourant ces expositions, vous apprendrez d’abord que depuis 25 ans, la qualité de l’eau s’améliore dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. La raison ? Des stations d’épuration plus performantes et des rejets industriels mieux maîtrisés. Vous souhaitez donner votre avis sur les enjeux de l’eau et des milieux aquatiques ? Grâce à des QR code installés sur l’aire, participez en un clic à une consultation en ligne ouverte jusqu’au 1er septembre.

A l’occasion de cette pause pédagogique, vous découvrirez également que certaines espèces végétales sous-marines sont menacées. C’est le cas de l’herbier de Posidonie. Connaissez-vous cette belle plante verte qui pousse au fond de l’eau ? C’est le poumon de la Méditerranée ! Véritables forêts aquatiques, ces herbiers servent de nurseries pour les petits poissons, mais aussi d’habitats pour la faune et la flore marine. Or cette espèce est menacée par les ancres des bateaux ! On estime que 10% de la surface des herbiers de Posidonie a disparu au cours de ces 100 dernières années… Vous souhaitez agir ? Depuis l’exposition, téléchargez une appli qui vous guide pour ancrer loin des herbiers. Bien voyager, c’est aussi respecter la planète. Bonne route et bonnes vacances !