Emails ou sms frauduleux : soyez vigilants et adoptez les bons réflexes face au phishing !
Des emails ou des sms frauduleux usurpant l'identité de VINCI Autoroutes circulent. Aucune fuite de données n'est à déplorer et VINCI Autoroutes a déposé plainte.
Nous vous invitons à ne pas répondre à ces emails ou à ces sms frauduleux et à ne pas cliquer sur les liens ou pièces jointes qu’ils pourraient contenir. En
Retrouvez-ici les bonnes pratiques VINCI Autoroutes pour vous prémunir des tentatives de phishing.