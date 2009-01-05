Les autoroutes et vous
Toutes les réponses à vos questions concernant votre voyage sur autoroute.
- Pourquoi y a-t-il des zones de travaux dans lesquelles personne n'intervient ?
- Pourquoi l'autoroute est-elle payante même quand il y a des bouchons ou des travaux ?
- Comment savoir quand prendre la route en cas d'épisode neigeux ?
- Comment l'autoroute est-elle déneigée ?
- Pourquoi l'autoroute n'est-elle pas salée dès qu'il commence à neiger ?
- Comment puis-je savoir où il y a des travaux sur autoroute ?
- Pourquoi y a-t-il des travaux ?
- Comment connaitre le prix du dépannage sur autoroute ?
- Pourquoi l'autoroute est-elle payante ?
- Pourquoi les tarifs des péages augmentent-ils ?
- Comment connaitre l'état du trafic en temps réel ou les prévisions de circulation ?
- Comment contacter le Service Clients VINCI Autoroutes ?
- Comment connaitre les services disponibles sur les aires du réseau VINCI Autoroutes ?
- Quels sont les services disponibles en composant le 3605 ?
- Emails ou sms frauduleux : soyez vigilants et adoptez les bons réflexes face au phishing !