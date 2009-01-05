Le péage
Toutes les réponses à vos questions concernant le péage sur autoroute.
- J'ai égaré mon ticket de péage, que dois-je faire ?
- Je ne comprends pas le montant du péage qui m'est facturé
- Comment savoir combien va coûter mon trajet sur autoroute ?
- Comment connaître la classe de mon véhicule ?
- Au péage, quelle voie dois-je utiliser ?
- Comment obtenir un reçu de paiement de péage ?
- Je suis au péage et j'ai besoin d'assistance, que faire ?
- Comment puis-je régler une constatation de non paiement ou un avis de paiement ?
- Comment contester une constatation de non paiement ou un avis de paiement ?