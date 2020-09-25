Pourquoi y a-t-il des travaux ?

VINCI Autoroutes réalise des travaux pour entretenir l'infrastructure et pour améliorer les conditions de circulation ou les abords de l'autoroute. Il peut s'agir de travaux courants (maintenance, entretien, fauchage...) ou de construction (création de nouvelles autoroutes, d'élargissement, éco-rénovation des aires, création de bassin de rétention d'eau...). Ces investissements, réalisés sous le contrôle de l'Etat, sont principalement pris en charge par VINCI Autoroutes.