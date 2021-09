Claude François vient de quitter l’A6 quand il remarque une voiture qui le talonne dangereusement. La CX le double une première fois. Le chanteur qui roule sur la RD 637 en direction de Barbizon et de Fontainebleau la dépasse à son tour. Une course poursuite s’engage jusqu’à la RD 372 et la sortie Milly-la-Forêt que la Mercedes s’apprête à emprunter. Claude François n’est plus qu’à quelques kilomètres de Dannemois quand retentit un premier coup de feu. La lunette arrière de la voiture bleue vole en éclat. Une autre balle se loge dans l’un des pneus de la grosse cylindrée. Une autre encore atterrit dans le tableau de bord. Au total, on relèvera 7 impacts de balles !