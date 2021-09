Les aires remarquables vont vous faire aimer la pause !

En Charente-Maritime, entre Saintes et Rochefort, faites une halte sur l’aire de Crazannes sur l’A837 et découvrez les anciennes carrières à ciel ouvert ainsi qu’un musée dédié à l’exploitation de cette pierre si typique de la région. Faites une pause sur l’aire du Belvédère d’Auriac sur l’A61 et profitez d’un point de vue exceptionnel sur la cité de Carcassonne et ses remparts. Les aires remarquables, c’est aussi un hommage au patrimoine « culturel » de notre cher pays. Savez-vous par exemple que Charles Trenet est né à Narbonne ? L’aire de Narbonne Vinassan sur l’A9 lui rend hommage à travers une statue et un parcours culturel signés Pascale et Thierry Delorme. Vous êtes fan de Georges Brassens ? Les deux artistes célèbrent aussi le chanteur sétois sur l’aire de Loupian, toujours sur l’A9.