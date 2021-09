Faites une halte dans le temps sur l’aire de Tavel Nord

En empruntant l’autoroute A9 entre Orange et Nîmes, vous ne pourrez pas manquer ces immenses pyramides de béton. Lors de votre trajet sur la Languedocienne, faites une pause sur l’aire de Tavel Nord et découvrez la Nef solaire, une œuvre de la sculptrice toulousaine Odile Mir. La Nef solaire, œuvre monumentale de 17 mètres de hauteur, a été réalisée en 1993. Saviez-vous que ce cadran solaire, posé en pleine garrigue au sommet d’une colline, est probablement le plus grand cadran solaire existant au monde ? Pour créer son œuvre hors du commun, Odile Mir a collaboré avec l’astronome Denis Savoie, spécialisé en « gnomonie » (la science de la lecture du temps) et l’ingénieur Robert Queudot qui s’est chargé de la mise en œuvre technique. Ces 4 voiles de béton vous paraissent bien énigmatiques ? Sachez pourtant qu’aucune autre installation ne vous permettra de lire le temps avec autant de précision scientifique et mathématique. En effet, la Nef solaire de l’A9 est capable de vous indiquer l’heure exacte à 30 secondes près !



Des ombres et des lignes déterminent l’heure solaire

Approchez vous des panneaux pédagogiques installés près de l’œuvre et découvrez la façon dont nos ancêtres, depuis l’Antiquité, ont appris à compter les heures. Sur la nef solaire, l’heure est indiquée par l’ombre de deux styles pyramidaux : le style du matin et le style du soir. Aux beaux jours, observez ces ombres projetées au sol dans des rainures incrustées d’acier. Dans ces lignes numérotées, vous verrez apparaître l’heure solaire. Pour la convertir en heure légale, reportez-vous à un tableau de correction qui varie en fonction des saisons. L’astronomie vous passionne ? Pénétrez à l’intérieur de cette cathédrale de pierre et découvrez 8 stèles en béton retraçant l’histoire des cadrans solaires à travers les différentes civilisations. Alors, prêt pour un grand voyage dans le temps ?