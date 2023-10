Pour bénéficier de ce service, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur le site « Mon bulletin de circulation » et de créer un compte. Choisissez par quel moyen vous souhaitez être informé (par SMS ou par E-mail). Définissez ensuite votre zone de circulation. Vous pouvez sélectionner plusieurs autoroutes, secteurs ou départements en fonction de vos habitudes de déplacement. Indiquez vos nom, prénom, adresse e-mail, puis créez votre mot de passe. Le tour est joué ! Vous voilà inscrit à « Mon bulletin de circulation ». Des travaux d’entretien de la chaussée sont par exemple prévus sur l’A10 entre Châtellerault et Poitiers ? Grâce à votre abonnement, recevez toutes les informations sur d’éventuels impacts sur votre trajet, et ce même pour la semaine suivante. Un déplacement prévu à Nantes sur l’A11 ? Bénéficiez de toutes les informations liées notamment aux travaux d’aménagement de la Porte de Gesvres. Grâce à « Mon bulletin circulation », profitez d’un service à la carte qui vous permet de mieux anticiper vos trajets pour bien voyager !



Le site pour accéder à « Mon bulletin circulation » : mon-bulletin-circulation.com