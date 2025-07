A noter que le passage du Tour de France en Mayenne samedi 12 juillet pourrait impacter le trafic sur l’A81 à hauteur des sorties Château-Gontier Laval (n°3) et Laval Fougères (n°4), juste avant la barrière de péage de la Gravelle, dans les deux sens de circulation. Une nouvelle vague de chaleur étant annoncée, VINCI Autoroutes recommande à tous les conducteurs de bien se préparer avant de prendre la route, d’éviter dans la mesure du possible de voyager au plus fort des températures, de s’hydrater le plus régulièrement possible et, par ailleurs, d’être extrêmement vigilant au risque d’incendie, très important en cette période caniculaire.

Sur les autoroutes A10, A11 et A71 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France

Le trafic sera très dense vendredi 11 juillet dès la fin de matinée jusqu’en soirée. Il le sera également samedi 12 juillet toute la matinée et en début d’après-midi au départ de la région parisienne, ainsi qu’assez soutenu aux abords des grandes métropoles (Le Mans, Angers, Nantes, Orléans, Tours).

En direction de Paris, principalement sur les autoroutes A10 et A11, le trafic sera soutenu lundi 14 juillet de l’après-midi jusqu’en fin de soirée à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Dans le grand Ouest de Niort à Bordeaux

La circulation sera très dense le vendredi 11 juillet, autour de midi, puis de 14h à 18h. Le samedi 12 juillet, il faudra éviter dans la mesure du possible de circuler entre 8h et 18h. Quant à dimanche 13 juillet, les pointes sont attendues sur une plage horaire allant de 10h et 12h. Des difficultés sont également attendues en direction de Niort le samedi, de 10h à 13h principalement.

En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7

La circulation se chargera très fortement en direction du sud dès le jeudi midi, avec un pic entre 14h et 16h. Mais le plus fort du trafic est attendu le vendredi 11 juillet, à partir de 10h au samedi 12 juillet après 18h, avec un répit au cours de la nuit, de 22h à 5h du matin. Une circulation très dense est également attendue le dimanche, de 9h à 17h. A noter que des pointes sont également attendues lundi 14 juillet dans l’après-midi ainsi que le mardi 15 juillet, sur les mêmes plages horaires.

En direction de Lyon, bien que moins dense, la circulation pourra être difficile. Les principales périodes de pointe seront le samedi 12 juillet, de 9h à 17h, des pointes sont également attendues le vendredi 11 juillet, en milieu d’après-midi, le dimanche 13 juillet autour de 12h, le lundi 14 juillet après-midi, de 15h à 20h et le mardi 15 juillet, entre 10h et 12h.

Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9

Entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue le vendredi 11 juillet, notamment de 10h à 20h, le samedi 12 juillet à partir de 7h jusque vers 16h, dimanche 13 juillet, de 10h à 12h.

Dans l’autre sens entre Montpellier et Nîmes, les circulations les plus denses seront situées le vendredi 11 juillet, de 16h à 18h, le samedi 12 juillet de 10h à 16h et le lundi 14 juillet dans l’après-midi, de 15h à 19h.

La circulation sera également soutenue sur l’A9, entre Béziers et la frontière espagnole, vendredi 11 juillet, de 11h à 15h, samedi 12 juillet de 8h à 17h et dimanche 13 juillet, essentiellement autour de midi. Elle le sera également dans l’autre sens de circulation, en direction de Béziers, le dimanche 13 juillet, de 11h à 14h.

Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61

Les plages horaires les plus difficiles seront le vendredi 11 juillet, de 15h à 20h, le samedi 12 juillet, de 9h à 17h et le dimanche 13 juillet en fin de matinée. Il faudra s’attendre également à de forts trafics en direction de Toulouse le lundi 14 juillet en fin d’après-midi, de 15h à 19h.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une circulation très dense est attendue samedi 12 juillet dans la matinée ainsi que dans la soirée au niveau de l’agglomération d’Aix-en-Provence. Sur Nice, les difficultés sont attendues dans le sens Nice/Marseille vendredi 11 juillet de 15h à 20h et samedi 12 juillet en fin de matinée et jusqu’en soirée. Le trafic devrait également être important sur l’A50 en fin de journée, samedi et dimanche, en direction de Marseille.