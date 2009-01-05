Fortes chaleurs et risque d'incendie : nos conseils pour un trajet en toute sécurité

1. Ne jetez jamais de mégots par la fenêtre

C’est l’un des premiers facteurs de départ de feu en bord de route ou d’autoroute. Pourtant, près d’1 fumeur sur 5 reconnaît encore jeter ses mégots par la fenêtre de sa voiture, selon une étude IPSOS 2025 pour la Fondation VINCI Autoroutes. En période de fortes chaleurs et de sécheresse, un mégot mal éteint peut enflammer très rapidement des herbes sèches. Sous l’effet du vent et de la circulation, il peut parcourir plusieurs centaines de mètres en quelques minutes et atteindre une zone végétalisée. Utilisez systématiquement un cendrier de poche et éteignez complètement un mégot avant de le jeter à la poubelle. Au-delà du risque élevé d’incendie, le jet de mégot sauvage a pour conséquence de polluer fortement l’environnement (l’eau, les sols et la biodiversité).



2. Vérifiez l’état de votre véhicule avant le départ

Les fortes chaleurs peuvent mettre votre véhicule à rude épreuve et peut favoriser certains incidents techniques à l’origine d’un départ de feu. Avant un long trajet sur autoroute, pensez à contrôler le niveau de liquide de refroidissement. Vérifiez l’état de pneus qui ont tendance à chauffer davantage en été. Assurez-vous de l’absence de fuite ou d’échauffement anormal. Un véhicule bien entretenu limite les risques de surchauffe et contribue à des trajets plus sûrs !



3. Évitez de stationner sur des zones à risque

Lors de vos pauses, notamment sur une aire de repos ou en dehors des zones aménagées, soyez attentif à l’endroit où vous vous garez. Le dessous d’un véhicule (pot catalytique notamment) peut atteindre des températures très élevées après plusieurs kilomètres. En contact avec de l’herbe sèche, cela peut suffire à déclencher un incendie. Privilégiez les surfaces adaptées (enrobés, zone dégagées) pour stationner et évitez absolument les bas-côtés ou les zones herbeuses en période sèche.



4. Vous pique-niquez ? Adoptez les gestes responsables

Les aires d’autoroute sont des lieux de pause privilégiés en été, mais elles nécessitent aussi quelques précautions. Lors d’un pique-nique, évitez toute flamme ou source de chaleur (réchaud, barbecue). Jetez systématiquement vos déchets dans les conteneurs prévus à cet effet et ne laissez jamais un déchet au sol, surtout les éléments combustibles comme du papier ou des emballages. Des déchets abandonnés peuvent non seulement polluer mais aussi favoriser la propagation d’un feu.



5. Attention à ce que vous transportez

Certains objets peuvent présenter un risque accru en cas de chaleur élevée à l’intérieur du véhicule. Surveillez particulièrement les aérosols, briquets et autres batteries externes. Le bon réflexe ? Ne jamais laisser ces objets exposés au soleil et les stocker dans un endroit à l’abri de la chaleur.



Adopter ces reflexes permet de réduire significativement le risque d’incendie lors de vos déplacements estivaux sur l’autoroute. En période de fortes chaleurs, chaque geste compte pour protéger votre sécurité, celle des autres usagers et de toutes celles et ceux qui assurent votre sécurité : femmes et hommes en jaune, dépanneurs, gendarmes et pompiers…