Alors que ce début d’été est marqué par de violents incendies dans le sud de la France, la Fondation VINCI Autoroutes renouvelle comme chaque année son opération #StopMégots. Jusqu’au 1er août 2025, à l’occasion de votre pause sur plusieurs aires du réseau VINCI Autoroutes, venez vous sensibiliser au risque d’incendie, particulièrement élevé pendant les vacances. 9 incendies sur 10 sont d’origine humaine et les jets de mégots depuis les véhicules sont responsables de nombreux départs de feux. D’après une étude Ipsos pour la Fondation VINCI Autoroutes, près d’un fumeur sur 5 reconnaît encore jeter des mégots par la fenêtre de sa voiture. Un geste qui peut avoir des conséquences dramatiques, quand on sait qu’un mégot jeté au bord d’une autoroute et poussé par le vent peut parcourir 400 mètres en moins de 5 minutes, une trajectoire plus rapide que celle d’un randonneur !