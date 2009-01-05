Sécurité
Que faire en cas d’incendie de véhicule sur autoroute ?
Des incendies de véhicule peuvent survenir lors d’un trajet sur autoroute. Face à ce type d’événement, avoir les bons réflexes peut faire toute la différence. Découvrez toutes les clés pour réagir efficacement face à ce genre de situation.
Avant l'incendie : prévention et équipements indispensables
La meilleure façon de gérer un incendie reste de l'anticiper. Quelques gestes simples de prévention peuvent éviter qu'un problème mécanique mineur ne dégénère.
Entretenir régulièrement son véhicule
La majorité des incendies de véhicules ont une origine mécanique ou électrique : fuite de carburant, court-circuit, surchauffe moteur, problème sur le circuit d'alimentation. Un entretien rigoureux de votre voiture réduit considérablement ces risques :
- Vérifiez régulièrement les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement et l'état des flexibles.
- Faites inspecter le système électrique de votre véhicule, notamment les câbles et les connexions de la batterie.
- Ne négligez pas les voyants d'alerte allumés sur le tableau de bord : ils signalent souvent des anomalies qui, ignorées, peuvent mener à une surchauffe.
- Sur les longues distances, évitez de surcharger le coffre ou de positionner des matériaux inflammables (bidons d'essence, aérosols) à l'intérieur de l'habitacle.
Les équipements de sécurité à embarquer
La loi recommande certains équipements à bord :
- Le gilet de sécurité rétro-réfléchissant (obligatoire) : à portée de main dans l'habitacle, jamais dans le coffre. Il doit être enfilé avant de sortir du véhicule.
- L'extincteur de véhicule (non obligatoire) : pour les véhicules particuliers, mais un extincteur à poudre ou à CO₂ de 1 à 2 kg peut permettre d'agir sur un début d'incendie. Sur autoroute ne tentez pas d’éteindre l’incendie par vos propres moyens. Mettez-vous en sécurité et contactez les services de VINCI Autoroutes.
L’usage du triangle de signalisation n’est pas obligatoire sur l’autoroute. Sa mise en place vous expose au trafic et peut vous mettre en danger.
EN CAS D'URGENCE SUR AUTOROUTE
Vous êtes en situation d'urgence sur l'autoroute ? Ne restez pas seul face à la situation. Les équipes de VINCI Autoroutes sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour coordonner les secours et vous assister.
- Utilisez les bornes d’appel d’urgence situées tous les 2 kms sur l’autoroute
- ou si vous êtes à l’arrêt : contactez le service client VINCI Autoroutes au 3605 (service gratuit + prix d’appel)
Dès les premières minutes, adoptez les bons réflexes
Un incendie de véhicule se déclare rarement sans signes avant-coureurs. Reconnaître ces signaux d'alerte vous donne une précieuse marge de réaction.
Reconnaître les signes d'alerte
- Une odeur de brûlé ou de caoutchouc chauffé.
- De la fumée s'échappant du capot, du tableau de bord ou du plancher.
- Un voyant moteur ou batterie qui s'allume brusquement, accompagné d'une perte de puissance.
- Des flammes visibles sous le véhicule ou dans le compartiment moteur.
Dès que vous percevez l'un de ces signes, ne minimisez pas la situation. Agissez immédiatement.
Les 4 étapes immédiates à suivre
- Étape 1 : Ralentissez et rejoignez la première aire accessible ou la bande d'arrêt d'urgence immédiatement. Mettez vos feux de détresse, signalez votre manœuvre et stoppez le plus loin possible de la voie de circulation.
- Étape 2 : Coupez le moteur. Dès l'arrêt complet, coupez le contact. Cela réduit l'alimentation en carburant et limite l'extension du feu.
- Étape 3 : Évacuez tous les passagers en urgence. Faites sortir tout le monde par le côté opposé à la circulation et placez-les en sécurité derrière la glissière. N'attendez pas, ne récupérez pas vos affaires. Emmenez vos enfants et toute personne à mobilité réduite en priorité. Enfilez votre gilet de sécurité avant de sortir.
- Étape 4 : Alertez immédiatement les secours. Contactez les services de VINCI Autoroutes via les bornes d’appel d’urgence disponibles tous les 2 kms ou le service client au 3605 (service gratuit + prix d’appel).
Si vous ne parvenez pas à nous joindre, appelez directement le 18 (Pompiers) ou le 112 (numéro d'urgence européen). Effectuez vos appels lorsque vous êtes à l’arrêt, jamais au volant.
Sécurisation de la zone : éloignez-vous, signalez, attendez
Une fois les passagers évacués, l'objectif est de sécuriser la zone pour éviter un sur-accident, l'un des risques majeurs sur autoroute.
Éloignez-vous du véhicule
Reculez au maximum du véhicule en feu, en vous positionnant derrière les glissières de sécurité ou sur le talus, loin des voies de circulation. Ne restez jamais sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur la chaussée. Le risque d'explosion du réservoir ou des pneumatiques est réel.
Attendez les secours en lieu sûr
Une fois en sécurité, restez visible pour les secours sans prendre de risques supplémentaires. Signalez votre position depuis la borne d’appel d’urgence ou par téléphone avec précision : nom de l'autoroute, sens de circulation, numéro de la borne la plus proche ou du panneau de sortie.
N'essayez pas de faire la circulation ni d'intervenir directement sur le feu si les flammes sont importantes. Nos équipes et les services de secours seront sur place rapidement.
Après l'incident : les démarches à ne pas négliger
L'incendie est maîtrisé, les secours sont arrivés. La phase post-incident nécessite également votre attention pour protéger vos droits et avancer sereinement.
Faire remorquer le véhicule
Sur autoroute, le dépannage est réglementé. Seuls les prestataires agréés par VINCI Autoroutes peuvent intervenir. Si vous n'avez pas pu appeler vous-même un dépanneur, nos équipes s'en chargeront. Le coût du dépannage est pris en charge en partie ou totalement selon votre contrat d'assurance ou d'assistance.
Déclarer le sinistre à votre assurance
Un incendie de véhicule est un sinistre couvert par la garantie incendie de votre assurance auto. Cette garantie est incluse dans les contrats « tous risques » et peut être présente dans certains contrats « tiers étendu ». Déclarez le sinistre dans les 5 jours ouvrés suivant l'incident auprès de votre assureur.
Rassemblez :
- Le procès-verbal ou le rapport d'intervention des pompiers.
- Le certificat de situation administrative du véhicule.
- Les photos du véhicule si vous avez pu en prendre en sécurité.
- La déclaration d'accident ou le constat amiable si d'autres véhicules sont impliqués.
Retrouvez toutes les informations sur le dépannage sur autoroute.
Checklist de mémorisation : bons réflexes en cas d'incendie
☐ Je vérifie l’état de mon véhicule
☐ Je détecte tout signe de fumée, odeur de brûlé, ou un voyant allumé
☐ J'allume mes feux de détresse
☐ Je rejoins immédiatement l’aire la plus proche ou à défaut la bande d'arrêt d'urgence
☐ Je coupe le moteur
☐ J'enfile mon gilet de sécurité avant de sortir
☐ J'évacue tous les passagers côté opposé à la circulation, derrière les glissières
☐ Je m'éloigne le plus possible du véhicule
☐ Je contacte les services de VINCI Autoroutes via les bornes d’appel d’urgence
☐ J'attends les secours en lieu sûr
☐ Je ne retourne JAMAIS chercher des affaires dans le véhicule
☐ Je déclare le sinistre à mon assurance dans les 5 jours
En résumé, évacuez d'abord, alertez ensuite, éloignez-vous toujours.
VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour garantir la sécurité des usagers sur son réseau mais votre préparation et vos réflexes restent le premier maillon de la chaîne de sécurité.