La meilleure façon de gérer un incendie reste de l'anticiper. Quelques gestes simples de prévention peuvent éviter qu'un problème mécanique mineur ne dégénère.



Entretenir régulièrement son véhicule

La majorité des incendies de véhicules ont une origine mécanique ou électrique : fuite de carburant, court-circuit, surchauffe moteur, problème sur le circuit d'alimentation. Un entretien rigoureux de votre voiture réduit considérablement ces risques :

Vérifiez régulièrement les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement et l'état des flexibles.

Faites inspecter le système électrique de votre véhicule, notamment les câbles et les connexions de la batterie.

Ne négligez pas les voyants d'alerte allumés sur le tableau de bord : ils signalent souvent des anomalies qui, ignorées, peuvent mener à une surchauffe.

Sur les longues distances, évitez de surcharger le coffre ou de positionner des matériaux inflammables (bidons d'essence, aérosols) à l'intérieur de l'habitacle.



Les équipements de sécurité à embarquer

La loi recommande certains équipements à bord :

Le gilet de sécurité rétro-réfléchissant (obligatoire) : à portée de main dans l'habitacle, jamais dans le coffre. Il doit être enfilé avant de sortir du véhicule.

: à portée de main dans l'habitacle, jamais dans le coffre. Il doit être enfilé avant de sortir du véhicule. L'extincteur de véhicule (non obligatoire) : pour les véhicules particuliers, mais un extincteur à poudre ou à CO₂ de 1 à 2 kg peut permettre d'agir sur un début d'incendie. Sur autoroute ne tentez pas d’éteindre l’incendie par vos propres moyens. Mettez-vous en sécurité et contactez les services de VINCI Autoroutes.



L’usage du triangle de signalisation n’est pas obligatoire sur l’autoroute. Sa mise en place vous expose au trafic et peut vous mettre en danger.