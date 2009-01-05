Afin de répondre au mieux aux besoins des différents usagers, de respecter le cadre de vie des riverains et plus globalement l’environnement, VINCI Autoroutes réalisera un état initial de l’environnement et des diagnostics techniques sur le périmètre du projet. L’état initial de l’environnement consiste à dresser un état des lieux des différentes composantes environnementales sur le périmètre du projet (environnement physique et naturel, paysage, cadre de vie, bruit, air, ressource en eau, biodiversité…). Ces études permettront ainsi d’appréhender l’ensemble des caractéristiques du territoire sur lequel le projet va être construit, pour apprécier, avec le plus de pertinence possible, toutes les incidences du projet. Cet état initial constitue le socle de la démarche « Éviter, Réduire, Compenser » appliquée pour la réalisation du demi-diffuseur de Langeais Nord. Les mesures à mettre en œuvre pour « Éviter, Réduire, Compenser » les incidences du projet sur l’environnement seront ensuite présentées au dossier d’enquête publique pour être déployées.

Le site du demi-diffuseur de Langeais Nord s’inscrit dans le périmètre de la zone Natura 2000 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine », ainsi que dans celui du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, composé majoritairement d’espaces boisés.

La protection de la flore et de la faune locale, ainsi que de leurs habitats est une priorité pour VINCI Autoroutes.

Un diagnostic écologique du site et de ses abords a été réalisé sur une année entière afin d’observer un cycle biologique complet. Celui-ci avait pour objectif de recenser les différents types d’habitats et d’espèces faunistiques et floristiques, de les classer en fonction de leurs enjeux et par conséquent de leurs fragilités, et ainsi d’identifier les dispositions à prendre pour leur préservation. Pour établir ce diagnostic, le bureau d’études de génie écologique (IEA) a mené des inventaires dans un fuseau de 100 m autour de l’aménagement prévu pour prendre en compte les connexions biologiques dans l’environnement du projet.

Concernant la flore, après avoir recensé 201 espèces de plantes, parmi lesquelles 13 espèces indigènes patrimoniales dont la Renoncule peltée, une plante aquatique, les diagnostics menés ont fait ressortir que les enjeux étaient faibles à modérés sur le territoire du projet. À propos de la faune, 87 espèces animales ont été recensées, avec l’identification d’une espèce à enjeu fort : le Martin-pêcheur d’Europe, espèce d’oiseau protégée qui vit à proximité des étendues d’eau qui lui sert de zone d’alimentation et de reproduction. Il a été observé lors des prospections de terrain.

S’agissant des habitats, le diagnostic écologique fait ressortir la présence de landes sèches, habitats patrimoniaux, de part et d’autre de l’autoroutes A85, ainsi que d’habitats caractéristiques de zones humides à préserver.