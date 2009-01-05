Demi-diffuseur de Langeais Nord
sur l'A85
Le demi-diffuseur de Langeais Nord est un projet d'aménagement autoroutier situé sur l'A85 en Indre-et-Loire. Il permettra de rapprocher l’ensemble du territoire du nord-ouest de la Touraine en créant un accès à l’autoroute A85 et à la métropole tourangelle, et ainsi de faciliter les mobilités domicile-travail, l’intervention des véhicules de secours et l’accès aux services de santé. Ce nouvel accès permettra aussi de conforter l’attractivité économique et touristique de l’ensemble du bassin de vie, tout en évitant la circulation des poids lourds dans le centre-ville de Langeais et d’améliorer le cadre de vie des riverains de la rue Rabelais (RD15).
Ce projet contribuera également, pendant toute la durée du chantier, au développement économique du territoire par le recours à des entreprises locales ainsi qu’aux emplois d’insertion.
Sommaire
Le développement économique, touristique, urbanistique et social d’un territoire passe notamment par l’amélioration de sa desserte, des conditions de circulation de cette dernière et le rapprochement de zones moins bien desservies du territoire. De nombreux habitants du Pays de Langeais empruntent chaque jour l’autoroute A85, notamment pour leur trajet domicile-travail. Et ceux parmi eux qui résident au nord des centres-villes de Langeais et de Cinq-Mars-la-Pile doivent aujourd’hui traverser ces derniers pour rejoindre la sortie Langeais Est (n°7) et accéder à l’autoroute.
UNE ATTENTE FORTE
Le désenclavement des communes du Pays de Langeais situées au nord de l’autoroute A85 et le désengorgement du centre-ville de Langeais sont attendus par les habitants et les différents acteurs économiques du territoire. Ainsi, ce projet de demi-diffuseur de Langeais Nord fait consensus parmi nombre d’acteurs locaux. Répondant à la forte demande du territoire, VINCI Autoroutes s’est engagé dans ce projet d’aménagement qui permettra d’améliorer l’accès au nord du territoire depuis l’A85 et de contourner le cœur de la cité ligérienne, participant ainsi à soutenir l’attractivité de ce bassin de vie et à améliorer la qualité de vie des habitants de Langeais centre.
Le projet de demi-diffuseur de Langeais Nord constitue une opportunité pour améliorer les mobilités des territoires de la Touraine. Il s’inscrit dans une démarche de solidarité entre les collectivités locales.
1
commune
Langeais
6
années
d'études et de procédures
2
ans
de travaux
2
bretelles
1 entrée et 1 sortie, libres de péage
2
giratoires
à créer pour raccorder les bretelles
1
pont
à réaménager au-dessus de l'A85
1
aménagement hydraulique
1
parking
de covoiturage
LES ENJEUX
L’ouest de la métropole tourangelle constitue une zone stratégique pour le rayonnement et l’attractivité économique et touristique. Le demi-diffuseur de Langeais Nord, orienté vers la métropole tourangelle, permettra ainsi d’en rapprocher l’ensemble du pays langeaisien, avec des bénéfices concrets pour le territoire, ses habitants et ses entreprises.
Améliorer le cadre de vie et les mobilités du quotidien
- Fluidifier les temps de parcours des trajets domicile-travail ;
- Réduire la circulation des poids lourds dans le centre-ville de Langeais et améliorer ainsi le cadre de vie des riverains de la rue Rabelais (RD15) ;
- Renforcer les mobilités entre les territoires de la Touraine, en particulier en rapprochant l’ensemble du nord-ouest de la Touraine par un accès plus direct à l’autoroute A85.
Contribuer au dynamisme économique et touristique du territoire
- Soutenir l’activité des entreprises du territoire en améliorant notamment l’accès à la zone d’activités Langeais Nord et à l’ensemble des zones d’activités du nord-ouest de la Touraine ;
- Renforcer l’attractivité touristique du bassin de vie et l’accès aux sites touristiques, notamment le lac de Rillé, l’étang de Hommes, le château de Champchevrier et les nombreux sentiers de découverte du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Optimiser l’accès aux soins et à la santé
- Gagner de précieuses minutes pour se rendre dans les centres médicaux et hospitaliers de l’agglomération de Tours ;
- Accroître la rapidité d’intervention et la facilité d’accès des véhicules de secours (pompiers, police, ambulances).
LES ACTEURS DU PROJET
Dans le cadre de la seconde phase de construction de l’autoroute A85, l’État a désigné VINCI Autoroutes pour réaliser un diffuseur complet à Restigné. Au regard des besoins locaux, la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) a fait part de son souhait d’étudier le remplacement de ce diffuseur par deux demi-diffuseurs positionnés respectivement sur les communes de Coteaux-sur-Loire et de Langeais.
La Préfecture d’Indre-et-Loire a mené une concertation préalable avec les collectivités locales, qui a permis de valider ce changement de projet au profit de deux demi-diffuseurs tournés vers la métropole tourangelle, un à Coteaux-sur-Loire et un second à Langeais Nord. Ces projets de demi-diffuseurs constituent une opportunité pour améliorer les mobilités du territoire de la Touraine. Ils s’inscrivent dans une démarche de solidarité entre les collectivités locales.
Créer ces nouveaux demi-diffuseurs sur l’A85 à Coteaux-sur-Loire et à Langeais Nord fait consensus parmi les acteurs locaux. Cette volonté commune s’est concrétisée par une convention de co-financement signée le 17 juin 2021. Ainsi, VINCI Autoroutes, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL), la ville de Langeais, ainsi que les Communautés de Communes Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI) et Chinon Vienne et Loire (CCCVL) co-financeront ces demi-diffuseurs.
L'environnement
VINCI Autoroutes souhaite mener ce projet de demi-diffuseur en réalisant une opération d’infrastructure durable qui contribue à la préservation et l’amélioration de l’environnement ainsi qu’à l’attractivité et au développement du territoire.
Un cadre de vie préservé et un aménagement paysager cohérent
Afin de répondre au mieux aux besoins des différents usagers, de respecter le cadre de vie des riverains et plus globalement l’environnement, VINCI Autoroutes réalisera un état initial de l’environnement et des diagnostics techniques sur le périmètre du projet. L’état initial de l’environnement consiste à dresser un état des lieux des différentes composantes environnementales sur le périmètre du projet (environnement physique et naturel, paysage, cadre de vie, bruit, air, ressource en eau, biodiversité…). Ces études permettront ainsi d’appréhender l’ensemble des caractéristiques du territoire sur lequel le projet va être construit, pour apprécier, avec le plus de pertinence possible, toutes les incidences du projet. Cet état initial constitue le socle de la démarche « Éviter, Réduire, Compenser » appliquée pour la réalisation du demi-diffuseur de Langeais Nord. Les mesures à mettre en œuvre pour « Éviter, Réduire, Compenser » les incidences du projet sur l’environnement seront ensuite présentées au dossier d’enquête publique pour être déployées.
Le site du demi-diffuseur de Langeais Nord s’inscrit dans le périmètre de la zone Natura 2000 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine », ainsi que dans celui du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, composé majoritairement d’espaces boisés.
La protection de la flore et de la faune locale, ainsi que de leurs habitats est une priorité pour VINCI Autoroutes.
Un diagnostic écologique du site et de ses abords a été réalisé sur une année entière afin d’observer un cycle biologique complet. Celui-ci avait pour objectif de recenser les différents types d’habitats et d’espèces faunistiques et floristiques, de les classer en fonction de leurs enjeux et par conséquent de leurs fragilités, et ainsi d’identifier les dispositions à prendre pour leur préservation. Pour établir ce diagnostic, le bureau d’études de génie écologique (IEA) a mené des inventaires dans un fuseau de 100 m autour de l’aménagement prévu pour prendre en compte les connexions biologiques dans l’environnement du projet.
Concernant la flore, après avoir recensé 201 espèces de plantes, parmi lesquelles 13 espèces indigènes patrimoniales dont la Renoncule peltée, une plante aquatique, les diagnostics menés ont fait ressortir que les enjeux étaient faibles à modérés sur le territoire du projet. À propos de la faune, 87 espèces animales ont été recensées, avec l’identification d’une espèce à enjeu fort : le Martin-pêcheur d’Europe, espèce d’oiseau protégée qui vit à proximité des étendues d’eau qui lui sert de zone d’alimentation et de reproduction. Il a été observé lors des prospections de terrain.
S’agissant des habitats, le diagnostic écologique fait ressortir la présence de landes sèches, habitats patrimoniaux, de part et d’autre de l’autoroutes A85, ainsi que d’habitats caractéristiques de zones humides à préserver.
Une gestion exemplaire de la ressource en eau
La protection de la ressource en eau et le dimensionnement du réseau d’assainissement répondent aux exigences que s’est fixé VINCI Autoroutes, selon les normes environnementales actuelles imposées par la loi.
À ce titre, VINCI Autoroutes procèdera à une étude de la circulation des eaux. Les résultats seront utilisés pour dimensionner le réseau d’assainissement du projet, notamment :
- la gestion des eaux pluviales tombées sur la chaussée et se rejetant, après traitement, dans le milieu naturel,
- la gestion de l’écoulement des eaux selon le bassin versant naturel hors chaussée afin de garantir une transparence hydraulique.
LA DÉMARCHE DE CERTIFICATION HQE™ INFRASTRUCTURES DURABLES
Dans ce projet d’aménagement du demi-diffuseur de Langeais Nord, VINCI Autoroutes souhaite déployer un management de projet responsable qui permettra de répondre au mieux à ses objectifs environnementaux, de qualité de vie et de performance économique. C’est pourquoi l’entreprise s’est engagée dans une démarche de certification HQE™ Infrastructures Durables, concrétisation de son engagement, en tant que concepteur-constructeur-exploitant, dans une démarche durable de son activité.
Enjeux et démarche
La création du demi-diffuseur de Langeais Nord répond à une demande forte de la part des collectivités, mais aussi aux engagements pris par VINCI Autoroutes en matière d’environnement, de mobilité et de sécurité. Par cette démarche de certification HQE™ Infrastructures Durables, VINCI Autoroutes souhaite engager ce projet d’infrastructure dans sa vision du rôle et des responsabilités que lui confère sa mission d’acteur privé, d’utilité publique, au service des territoires et de la collectivité : améliorer le cadre de vie de chacun en ayant le minimum d’impacts sur l’environnement.
Cette démarche permet à VINCI Autoroutes, en tant que maître d’ouvrage, de réfléchir, avec l’ensemble des parties prenantes, à la construction d’un projet d’infrastructure local en prenant en compte un ensemble d’enjeux de développement durable, afin de sécuriser, de suivre et d’améliorer en continu ce projet, de la phase de programmation à la mise en service.
La certification HQE™ Infrastructures Durables
« Les infrastructures sont au cœur des politiques publiques des collectivités en assurant la mobilité des populations. Les projets d’infrastructures font intervenir une multitude d’acteurs au sein d’une gouvernance parfois complexe. Dans ce contexte, les maîtres d’ouvrage sont en recherche d’outils leur permettant de mieux prendre en compte le développement durable dans leurs projets et d’asseoir davantage la qualité de leurs démarches. » certivea.fr
Délivrée par Certivéa, l’opérateur global de l’offre HQE™ en France pour les bâtiments non résidentiels en construction, en rénovation et en exploitation, les infrastructures et les territoires durables, la certification HQE™ Infrastructures Durables répond aux enjeux de développement durable auxquels sont confrontés les maîtres d’ouvrage dans leurs projets d’infrastructures et les accompagne dans la réussite de leur démarche de développement durable tout au long de l’avancée du projet par un accompagnement fort et personnalisé, structurant le projet sans l’alourdir, le sécurisant et l’historisant sur toute la durée.
Télécharger la charte d'objectifs de développement durable
4 engagements pour 19 thématiques
Adaptées au territoire concerné, à son histoire, à ses ambitions et à ses usagers, les exigences qu’impliquent la démarche de développement durable mise en œuvre portent essentiellement sur un cadre de référence défini par l’Alliance HQE-GBC en 4 engagements forts, déclinés en 19 thématiques :
LE PLAN AMBITION ENVIRONNEMENT 2030
L’urgence écologique s’impose à tous. VINCI Autoroutes a décidé de prendre toute sa part à cet effort collectif sans précédent. Pour accompagner la transition vers l’autoroute bas carbone, nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale et à accélérer la transformation des usages de nos clients et partenaires, avec des objectifs volontaristes fixés à l’horizon 2030.
Un engagement pour la planète
Face à l’urgence écologique, il est nécessaire d’accélérer. Accélérer la réduction de nos impacts sur l’environnement, la création de solutions innovantes et la transformation de nos activités, en prenant de nouveaux engagements ambitieux. Cette dynamique concerne tous les niveaux de l’entreprise et embarque nos clients, usagers et fournisseurs dans notre ambition environnementale.
Afin d’agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur, nous déployons notre expertise technique pour créer et développer des offres environnementales performantes. Notre démarche intégrée de concepteur-constructeur-exploitant favorise la réduction des impacts sur l’environnement à chaque étape du cycle de vie des projets. Le développement des partenariats avec des parties prenantes externes répond au même objectif.
Faire œuvre utile, pour VINCI, c’est créer des solutions qui améliorent le cadre de vie de chacun en ayant le minimum d’impacts sur l’environnement.
Transformer nos métiers, nos infrastructures
et les façons de voyager de nos clients
Pour prendre part à la mobilisation globale du groupe VINCI pour la planète, VINCI Autoroutes a décidé de transformer en profondeur ses métiers, ses infrastructures et les façons de voyager des usagers du réseau autoroutier. Les engagements que nous prenons dans le cadre de cette démarche AMBITION ENVIRONNEMENT 2030 incarnent notre vision du rôle et des responsabilités que nous confère notre mission d’acteur privé, d’utilité publique, au service des territoires et de la collectivité.
Les grands domaines d’action
Dans trois grands domaines, nous avons identifié des actions qui doivent nous conduire à être exemplaires dans trois grands domaines, nous avons identifié des actions qui doivent nous conduire à être exemplaires. Ces actions, auxquelles nous nous engageons, sont assorties d’objectifs précis, fixés à l’horizon 2030.
Concertation
LE DOSSIER DE CONCERTATION
La concertation publique du projet du demi-échangeur de Langeais Nord s’est déroulée entre avril et mai 2022. Elle a été organisée par VINCI Autoroutes, sous l’égide de la Préfète d’Indre-et-Loire, au regard des articles L. 121-16 et L.121-16-1 du Code de l’environnement.
Trois questions ont été soumises dans le cadre de cette concertation publique :
Le dossier de concertation a permis de donner à chacune et chacun l’information la plus exhaustive sur le projet, afin de permettre à tous d’en saisir les objectifs, caractéristiques et bénéfices au regard des différents enjeux (économiques, environnementaux…).
LE BILAN DE LA CONCERTATION
Le bilan de concertation a été rendu public en mai 2022. 110 contributions ont été émises et 377 avis ont été exprimés.
Retrouvez l’intégralité du Bilan de la concertation en consultation et en téléchargement.
A l’issu de ce bilan s’appuyant sur les avis émis lors de la concertation, la phase d’études détaillées permettra de préciser le projet, notamment les mesures d’accompagnement relatives aux impacts de l’aménagement et de soumettre le projet dans un second temps à l’enquête publique.
L’ensemble des thèmes abordés dans le cadre de la concertation publique du demi-diffuseur de Langeais Nord sont les suivants :