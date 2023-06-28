A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord | Les premières reconnaissances de terrain

L’objectif de cette mission consiste à connaître les propriétés géotechniques du sol du futur tracé, ceci afin repérer les éventuels risques et aléas auxquels les structures à construire peuvent être soumises. L’entreprise et le maître d’œuvre pourront préconiser des recommandations pour la réalisation des travaux.

Cette première reconnaissance de terrain fait partie intégrante de la conception du projet, ainsi après avoir établi un plan de localisation de sondages, l’entreprise procède aux investigations par différents moyens, notamment par :

Sondage pressiométrique : essai de chargement par forage, permettant de dimensionner les fondations.

Sondage carotté : prélèvement d’échantillons du sous-sol terrestre de façon continue, tel qu’il est dans son état naturel. Les échantillons sont testés en laboratoire afin de caractériser la nature et l’état et les propriétés physiques des sols.

Sondage à la pelle mécanique : sondage qui consiste à creuser dans le sol avec une pelle mécanique, pour observer les différentes couches avec une précision quasi centimétrique. Des essais sont ensuite réalisés en laboratoire.

Les résultats de ces sondages géotechniques permettront ainsi d’adapter le projet aux propriétés géophysiques des sols identifiées.