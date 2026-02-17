Aménagements

A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord | Participez à l’enquête publique  du 24 février au 27 mars 2026 !

Publié le 17 février 2026

Portée par la préfecture d’Indre-et-Loire, l’enquête publique relative au projet de demi-diffuseur de Langeais Nord s’ouvre du mardi 24 février 2026 à 9h au vendredi 27 mars 2026 à 17h. Le public est invité à s’informer et à s’exprimer sur le projet d’aménagement situé sur l’A85 à l’ouest de la métropole tourangelle.

Comment participer à l’enquête publique du demi-diffuseur de Langeais Nord ?

Pour vous informer sur le projet de demi-diffuseur, le dossier d’enquête publique est mis à disposition en versions papier et numérique. Il porte sur quatre dossiers règlementaires : la déclaration d’utilité publique (DUP), l’Autorisation environnementale (AE), la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) et l’enquête parcellaire.

 

A ce titre, le public est invité à donner son avis via les registres d’enquête, physique ou dématérialisé :

  • En mairie de Langeais lors des jours et horaires d’ouverture
  • Par voie dématérialisée :
    • Sur le registre numérique de l’enquête publique (également disponible sur un poste informatique accessible en mairie de Langeais)
    • Via l’adresse mail dédiée à l’enquête publique : ep-langeais-nord@mail.registre-numerique.fr

 

> PARTICIPER À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Une commissaire enquêtrice à votre écoute

Neutre et impartiale, la commissaire enquêtrice a été désignée par le Tribunal administratif d’Orléans. Son rôle est de veiller au bon déroulement de l’enquête et à la bonne information et participation du public.

 

Vous avez la possibilité de rencontrer la commissaire enquêtrice lors de ses permanences en mairie de Langeais selon le calendrier suivant :

  • Mardi 24 février de 9h à 12h
  • Samedi 07 mars de 9h à 12h
  • Vendredi 13 mars de 14h à 17h
  • Vendredi 27 mars de 14h à 17h

 

> Et aussi : Création du demi-diffuseur de Langeais Nord sur l’autoroute A85 (préfecture d’Indre-et-Loire)