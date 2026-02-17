Aménagements
A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord | Participez à l’enquête publique du 24 février au 27 mars 2026 !
Portée par la préfecture d’Indre-et-Loire, l’enquête publique relative au projet de demi-diffuseur de Langeais Nord s’ouvre du mardi 24 février 2026 à 9h au vendredi 27 mars 2026 à 17h. Le public est invité à s’informer et à s’exprimer sur le projet d’aménagement situé sur l’A85 à l’ouest de la métropole tourangelle.
Comment participer à l’enquête publique du demi-diffuseur de Langeais Nord ?
Pour vous informer sur le projet de demi-diffuseur, le dossier d’enquête publique est mis à disposition en versions papier et numérique. Il porte sur quatre dossiers règlementaires : la déclaration d’utilité publique (DUP), l’Autorisation environnementale (AE), la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) et l’enquête parcellaire.
A ce titre, le public est invité à donner son avis via les registres d’enquête, physique ou dématérialisé :
- En mairie de Langeais lors des jours et horaires d’ouverture
- Par voie dématérialisée :
- Sur le registre numérique de l’enquête publique (également disponible sur un poste informatique accessible en mairie de Langeais)
- Via l’adresse mail dédiée à l’enquête publique : ep-langeais-nord@mail.registre-numerique.fr
> PARTICIPER À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Une commissaire enquêtrice à votre écoute
Neutre et impartiale, la commissaire enquêtrice a été désignée par le Tribunal administratif d’Orléans. Son rôle est de veiller au bon déroulement de l’enquête et à la bonne information et participation du public.
Vous avez la possibilité de rencontrer la commissaire enquêtrice lors de ses permanences en mairie de Langeais selon le calendrier suivant :
- Mardi 24 février de 9h à 12h
- Samedi 07 mars de 9h à 12h
- Vendredi 13 mars de 14h à 17h
- Vendredi 27 mars de 14h à 17h
> Et aussi : Création du demi-diffuseur de Langeais Nord sur l’autoroute A85 (préfecture d’Indre-et-Loire)