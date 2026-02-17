A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord | Participez à l’enquête publique  du 24 février au 27 mars 2026 !

Pour vous informer sur le projet de demi-diffuseur, le dossier d’enquête publique est mis à disposition en versions papier et numérique . Il porte sur quatre dossiers règlementaires : la déclaration d’utilité publique (DUP), l’Autorisation environnementale (AE), la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) et l’enquête parcellaire.

A ce titre, le public est invité à donner son avis via les registres d’enquête, physique ou dématérialisé :

En mairie de Langeais lors des jours et horaires d’ouverture

lors des jours et horaires d’ouverture Par voie dématérialisée : Sur le registre numérique de l’enquête publique (également disponible sur un poste informatique accessible en mairie de Langeais) Via l’adresse mail dédiée à l’enquête publique : ep-langeais-nord@mail.registre-numerique.fr

