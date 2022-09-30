Aménagements
A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord | Découvrez le bilan de la concertation publique
Du 25 avril au 31 mai 2022, la concertation publique relative à la création du demi-diffuseur de Langeais Nord sur l’autoroute A85 a été engagée, sous l’égide de la préfète d’Indre-et-Loire, en lien avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Vous avez été nombreux à vous renseigner et à contribuer à ce projet, et nous vous en remercions !
110 contributions ont été émises et 377 avis ont été exprimés (une contribution pouvant contenir un ou plusieurs avis). Vous vous êtes majoritairement exprimés via le formulaire du site internet A85langeaisnord.fr (pour près de 75% des avis).
Le bilan synthétise les contributions et avis recueillis, et donne lieu à des réponses de la part de VINCI Autoroutes et du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
L’ensemble des thèmes abordés dans le cadre de la concertation sont les suivants :
Parmi les avis reçus relatifs aux services souhaités aux abords du demi-diffuseur (question n°3), 67,8 % concernent la mobilité dont 53 % portent sur l’aménagement d’une aire de covoiturage à proximité du demi-diffuseur. Le déploiement de bornes de recharge électrique pour réduire l’impact du transport routier est également une demande exprimée, totalisant 13 % des avis.
Des études détaillées, intégrant les apports de cette concertation publique, vont désormais être menées en suivant les orientations annoncées dans le bilan. Le projet plus détaillé, résultant de ces études sera présenté au public lors de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet. Le territoire aura ainsi à nouveau l’occasion de s’informer et de s’exprimer sur cet aménagement.