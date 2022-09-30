A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord | Découvrez le bilan de la concertation publique

Vous avez été nombreux à vous renseigner et à contribuer à ce projet, et nous vous en remercions !

110 contributions ont été émises et 377 avis ont été exprimés (une contribution pouvant contenir un ou plusieurs avis). Vous vous êtes majoritairement exprimés via le formulaire du site internet A85langeaisnord.fr (pour près de 75% des avis).

Le bilan synthétise les contributions et avis recueillis, et donne lieu à des réponses de la part de VINCI Autoroutes et du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

L’ensemble des thèmes abordés dans le cadre de la concertation sont les suivants :